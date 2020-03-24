Спокойной ночи: чудо-продукт для улучшения сна

Новости шоу бизнеса:Чтобы отрегулировать сон, нужно употреблять продукты, которые содержат аминокислоты, способствующие выработке мелатонина — гормона сна.

Недостаток сна — большая проблема, которая приводит к сбою гормональной и нервной системы. А они, в свою очередь, ведут к развитию хронических заболеваний. Недосыпают не только трудоголики и студенты, но даже и младенцы. Врач рассказывает, как еда управляет нашим сном.

"Важная кислота, которая способствует синтезу мелатонина — это триптофан. Самое большое количество содержится в орехах — 500 мг на 100 грамм продукта. Также его много рыбе и морепродуктах — около 200-300 мг. Примерно столько же содержится в молочных продуктах. Именно поэтому мы часто любим пить кефир или молоко на ночь". — сказал петербургский врач.

К тому же, триптофан активирует не только выработку мелатонина, но и серотонина — "гормона счастья".

Проблемы недосыпания

"Считается, что проблемы со сном характерны только для взрослых людей, это большое заблуждение — недосыпают даже младенцы. Нормальная продолжительность сна ребенка до года — 18 часов. С года до двух — 13 часов. Не в последнюю очередь сон зависит от качества молока, то есть мама должна также употреблять продукты с триптофаном. Однако, около трети детей 1-ого года жизни испытывают дефицит сна. В будущем это грозит проблемами в умственном развитии и поведении".

Справка

Триптофан используется в качестве строительного блока в биосинтезе белка, и как все аминокислоты. Многие животные (включая людей) не могут синтезировать триптофан: им необходимо получать его через пищу, что делает триптофан незаменимой аминокислотой. Триптофан является одной из менее распространенных аминокислот, обнаруживаемых в белках, но он играет важную структурную или функциональную роль.