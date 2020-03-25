Для тех, кто следит за фигурой: продукты "без сахара", в которых он все же есть

1 Каша быстрого приготовления При современном динамичном темпе жизни мы не всегда находим утром время на то, чтобы приготовить себе полноценный завтрак, полагая, что такая каша является здоровой и полезной альтернативой. К сожалению, нет. И если 30 лет назад в ней содержалось порядка 10 граммов сахара на 100 граммов продукта, что, безусловно, тоже не так мало, то сегодня этот показатель составляет в среднем 17 граммов.

2 Цельнозерновой хлеб Интерес к здоровому питанию влечет за собой увеличение спроса на соответствующие продукты. И если вы думаете, что цельнозерновой хлеб значительно полезнее своего белого собрата из рафинированной муки, то цифры говорят об обратно. Содержание сахара в таком хлебе около 4 граммов, в то время как раньше его было ровно в 2 раза меньше.

3 Йогурты Еще одна категория продуктов, которые мы считаем диетическими, это всевозможные йогурты. Горсть кукурузных хлопьев, залитых питьевым йогуртом — не это ли ваш обычный завтрак? Однако, такой завтрак не только способен покрыть дневную норму сахара, но и губителен для всей гормональной системы из-за резкого выброса инсулина. Целых 8 чайных ложек на небольшую бутылочку йогурта — слишком высокий показатель для здорового и диетического питания.

4 Обезжиренные продукты От йогуртов, творожков и других продуктов с пониженным содержанием жира мы обычно не ждем подвоха и с удовольствием включаем в свой рацион. И напрасно. Снижение жирности в молочных продуктах делает их менее привлекательными для наших вкусовых рецепторов. Чтобы воссоздать вкус и текстуру любимых лакомств, производители повышают содержание других, не всегда полезных, компонентов, включая сахар. Обратите внимание, чаще всего этот ингредиент идет вторым или третьим в списке.

5 Мюсли Реклама в СМИ активно убеждает нас начать день с простых в приготовлении и таких полезных готовых завтраков. Между тем количество сахара в хлопьях и мюсли буквально зашкаливает и может составлять до 50% от общего веса. Причем в продукции, которую позиционируют как детскую, эти показатели бывают самыми высокими. Кстати, и содержание соли в этих продуктах тоже достаточно велико, а калорийность сопоставима с пончиками и шоколадом.

6 Соки Многим из нас нравится освежиться стаканчиком прохладного фруктового сока, думая, что таким образом мы вносим разнообразие в свой рацион и наполняем организм витаминами, но это не так. В пакетированных соках не только большое количество искусственных красителей и консервантов, но и сахара. Диетологи регулярно спорят, есть ли реальная польза от соков или лучше съесть фрукт целиком, получив не только витамины и микроэлементы, но и клетчатку. В одном их мнения сходятся: хотите выпить действительно полезный сок — сделайте его сами.

7 Газированные напитки "без сахара" Производители газированных напитков старательно следят за изменениями вкусов потребителей и мировыми тенденциями в области питания. Именно поэтому в последнее время мы все чаще можем встретить на полках напитки с пометкой "light" или "zero", означающей, что содержание сахара снижено или его нет совсем. Одна известная компания недавно даже выпустила свой популярный напиток с полезной стевией, но, к сожалению, это очередная уловка. Содержание сахара в газировках остается опасно высоким (примерно 9 ложек на стакан), но теперь маскируется за новыми для потребителя названиями.

8 Готовые соусы Возможно, многие сейчас удивятся, зачем в, казалось бы, несладкие соусы добавлять сахар. Однако, как мы говорили, этот ингредиент не только улучшает вкус, но и, подобно соли, выступает консервантом. Так, в обычном готовом кетчупе содержание сахара доходит до 15 граммов, а в соусе барбекю — до 30 граммов в каждой стандартной упаковке. Добавляют сахар также и в майонез, и в обезжиренные салатные заправки. Именно поэтому мы рекомендуем готовить соусы самим. Домашний майонез или кетчуп, аджика или ткемали. Все это гораздо вкуснее и полезнее покупных аналогов.