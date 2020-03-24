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Боль в горле: лекарственные травы, которые помогут

Боль в горле: лекарственные травы, которые помогут
19:09 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Боль в горле из тех неприятностей, с которыми сталкивается каждый, особенно в период простудных заболеваний.

Для того, чтобы не допустить ухудшения состояния и избавиться от инфекции нужно обратиться к врачу, но облегчить симптомы можно и с помощью обычных лечебных трав.

Тополь черный

Чаще всего в натуральной медицине применяют нераскрытые почки черного тополя. Они очень эффективны при простудах, а также пневмонии, ангине, насморке и бронхите, потому что успокаивают и выводят мокроту из верхних дыхательных путей. Для того, чтобы приготовить чай из черного тополя, возьмите 1 столовую ложку почек или листьев дерева и залейте его стаканом кипятка, дайте настояться 20-30 минут. Употребляйте два раза в день 

Фенхель

Облегчить боль в горле поможет отвар из фенхеля. Возьмите 50 грамм семян этого растения и добавьте к нему сухих цветов коровяка, а потом залейте стаканом красного вина. Поставьте полученную смесь на огонь и кипятите в течении 2-3 минут. Принимайте ежедневно по 30 мл 2-3 раза.

Фиалка душистая

Очистить дыхательные пути от мокроты и слизи можно с помощью фиалки. Возьмите 2 столовые ложки этого растения и залейте 500 мл кипятка, дайте настояться полтора часа. Принимайте каждый день по 3-4 раза.

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Хрен обыкновенный

Как только почувствуете, что стало першить горло, возьмите корень хрена, натрите на терке, засыпьте в банку и залейте кипятком. Оберните ее полотенцем. Когда вода остынет до теплого состояния, полощите горло несколько раз в день.

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Питание, Здоровье, Боль в горле, Лечебные травы.
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