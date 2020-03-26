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Нет "молочке": реакция организма на отказ от молочных продуктов

Нет "молочке": реакция организма на отказ от молочных продуктов
11:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Что произойдет с организмом, если перестать пить молоко и употреблять другую "молочку"?

О пользе и вреде молочных продуктов сказано не мало. Некоторые диетологи рекомендуют отказываться от них или употреблять в ограниченном количестве. Но почему? Что будет с организмом, если перестать пить молоко?

Улучшится состояние кожи

В состав животного молока входят гормоны, которые могут повлиять на гормональный баланс в организме, вызвав при этом проблемы с кожей. Большинство людей, которые отказались от молочных продуктов, отметили, что состояние их кожи заметно улучшилось, в частности исчезли высыпания, отечность и покраснения.

Улучшится пищеварение

Организм многих людей не может переваривать лактозу - вид природного сахара, который содержится в молочных продуктах. Эксперты говорят, что это может быть обусловлено генетической предрасположенностью или влиянием факторов среды. Вы сами можете этого не знать, но испытывать некоторые симптомы непереносимости. Например, после употребления молочных продуктов вы чувствуете вздутие или боль в животе, также возможна диарея и рвота.

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Улучшится общее самоощущение

Отказ от молочных продуктов может отразиться на вашем общем самочувствии и настроении. "Молочка" является слизообразующим продуктом. Если вы склонны к простудным заболеваниям или болеете прямо сейчас, попробуйте исключить из рациона молочные продукты хотя бы на несколько дней – вы сразу заметите разницу.

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Питание, Здоровье, Молоко, Вред, Польза.
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