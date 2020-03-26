Исследование: кошки укрепляют нервы человека

Новости шоу бизнеса:Учёные заявили, что человеческая нервная система восстанавливается при взгляде на кошку.

С помощью кошачьего урчания и рефлекса "топтать" лапками раздражаются рефлексогенные зоны.

Кошачьи когти работают примерно так же, как и иглы во время процедуры иглотерапии. Более того, четвероногие обожают спать в ногах у хозяина, где имеется проекция всех внутренних органов.

Специалисты считают, что кошки также могут помочь избавиться от бессонницы. Для этого необходимо прижать питомца ко лбу и попросить кого-нибудь придержать его у шеи. Курс "кэт-терапии" должен продолжаться в продолжение 7 – 20 дней, занятия должны проходить через день. При этом с возрастом количество процедур должно увеличиваться.

Эксперты также советуют играть с кошкой не менее 15 минут в сутки, чтобы вернуть жизненный энтузиазм. Когда у человека болит голова, то ему стоит прикладывать к ней кошку в течение 2-3 минут по три раза в день. Тепло животного оказывает согревающее и расслабляющее действие, потому что шерсть несёт в себе электрический заряд.