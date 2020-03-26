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Как подготовиться аллергикам к сезону цветения - полезные советы

Как подготовиться аллергикам к сезону цветения - полезные советы
16:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С наступлением тепла можно больше времени проводить на свежем воздухе, однако многие начинают при этом испытывать аллергию.

Аномально теплая погода и ранняя весна привели к тому, что сезон цветения начался уже во многих регионах страны. Специалисты рекомендуют аллергикам заранее подготовиться и принять меры по профилактике.

Самое главное - это поход к врачу. Нанести визит доктору необходимо, чтобы он назначил курс лечения и прописал необходимые препараты.

С лекарствами лучше не расставаться и держать их под рукой на случай, чтобы приступ аллергии не застал врасплох. Также необходимо иметь средства защиты в виде медицинской маски. Существуют специальные маски для аллергиков - стоят они не дешево, но служат несколько сезонов.

Продукты, которые смягчают симптомы аллергии

Аллергологи говорят о том, что в 2020 году цветение начнется раньше обычного, и рекомендуют аллергикам воспользоваться специальными сервисами в интернете, где можно отслеживать цветение и уровень пыльцы в своем районе.

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Здоровье, Аллергия, Профилактика, Цветение, Аллергики.
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