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Витамин С: положительные эффекты для организма

Витамин С: положительные эффекты для организма
08:59 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Три причины, почему не стоит допускать недостатка витамина С в организме.

Витамин С у большинства ассоциируется с профилактикой инфекционных заболеваний. Однако у него куда больше положительных эффектов. Витамин С можно получать из фруктов и ягод или принимая пищевые добавки. 

Окислительный стресс

Окислительный стресс – настоящий враг тех, кто заботится о своей коже. При его присутствии вырабатывается слишком много свободных радикалов, что приводит к повреждению клеток кожи, снижается количество коллагена, что способствует преждевременному старению. Однако витамин С помогает снизить окислительный стресс.

Иммунитет

Самый известный эффект витамина С. Он помогает на клеточном уровне нейтрализовать патогены и усилить работу иммунитета за счет стимуляции выработки лимфоцитов.

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Здоровье мозга

Хотя омега-3 жирные кислоты и витамин К – главные участники борьбы за здоровый мозг, витамин С также помогает за счет своих антиоксидантных свойств. Он поддерживаетздоровье миелиновой оболочки, которая защищает нейроны.

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Питание, Здоровье, Витамины, Витамин С, Польза, Витамин.
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