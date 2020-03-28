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Как самостоятельно подстричься тем, кто находится на карантине: совет эксперта

Как самостоятельно подстричься тем, кто находится на карантине: совет эксперта
21:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Из-за карантина все большее количество людей вынуждено находиться дома в добровольной самоизоляции.

Парикмахерские и салоны красоты все чаще стоят пустые и, возможно, временно приостановят свою деятельность. Но как можно сохранять прическу свежей и ухаживать за волосами, если нет возможности посетить любимого мастера?

На вопрос, стоит ли стричься самостоятельно и как это вообще можно сделать, британскому онлайн-порталу The Sun рассказала стилист по волосам Крисия Уэст. По ее словам, конечно, лучше не пытаться делать этого.

"Пока мы находимся в изоляции, пусть ваши волосы отдохнут от окрашивания и воздействия высоких температур от стайлеров и фенов. Лучше делать маски для волос и питать их кончики, вместо того чтобы стричь их самостоятельно".

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Другие профессионалы в целом поддержали свою коллегу, но заявили, если вы уж решились на самостоятельную стрижку или окрашивание, лучше следовать нескольким советам.

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Знаменитый парикмахер Джейми Стивен рассказала, что избавиться от секущихся кончиков в целом довольно просто.

"Расчешите волосы и сделайте пробор по центру, затем потяните прядь волос, зажав ее между двумя пальцами и отрежьте. Голову надо держать прямо. Когда закончите с одной стороной, приступайте ко второй. Только убедитесь, что отрезаете одинаковую длину".

По словам Ани Гомес, британского парикмахера, стричь волосы лучше, когда они мокрые. "Расчешите волосы вперед так, чтобы они нависали над грудью, зажмите пряди двумя пальцами на нужной длине и обрежьте по прямой линии. Повторять надо до тех пор, пока не добьетесь нужного результата". Однако оба эксперта советуют повременить со стрижкой, чтобы не испортить прическу, ведь исправлять последствия гораздо сложнее, чем обновить нормальную прическу.

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А вот челку постричь дома вполне по силам каждому. Джеймс Элфи Парр, стилист знаменитостей, заявил:

"Если ваша челка отросла, не хватайтесь сразу за ножницы, попробуйте убрать ее с центра лица на бока. Но если терпеть нет сил, используйте технику точечного среза, когда ножницы держатся вертикально и отсекается нужная длина".

Эксперт объяснил, что кухонные или маникюрные ножницы, а также лезвие не самые лучшие инструменты для стрижки, они могут повредить структуру лезвия.

Покрасить волосы дома в принципе можно, тем более что, по словам экспертов, многие и так это делают, однако лучше держаться подальше от дешевых красителей из супермаркетов.

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Все по теме:

Прически, Карантин, Стрижки, Челка, Крисия Уэст, Джейми Стивен, Ани Гомес, Джеймс Элфи Парр.
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