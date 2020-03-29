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Продукты, которые способствуют развитию памяти у детей

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Продукты, которые способствуют развитию памяти у детей
10:20 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В школьные годы важно обладать хорошей памятью. Улучшить ее помогут правильные здоровые продукты.

Чтобы ребенок развивался полноценно, как физиологически, так и интеллектуально, ему необходимо здоровое сбалансированное питание. Не забывайте о продуктах, которые помогут улучшить память и концентрацию ребенка.

Об этом сообщает The Health Site.

Форель

В составе форели находятся жирные кислоты Омега-3, которые играют важную роль в развитии мозга ребенка. Ученые провели исследования, результаты которых показали, что жирные кислоты способны повышать внимательность и концентрацию у детей, страдающих от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Арахисовое масло

Арахисовое масло содержит витамин Е, который является антиоксидантом, защищающим нервные мембраны. Также в масле находятся витамин В1 и тиамин, которые оказывают положительное влияние на детский мозг. А энергию ребенка обеспечит глюкоза.

"Правильный" хлеб

Хлебобулочные изделия из цельных злаков обеспечивают организм ребенка глюкозой - основным "топливом" для мозга и организма в целом. Также они содержат витамины группы В, которые защищают нервную систему от перенапряжения.  

Яйца

Яйца - отличный источник белков, жиров, железа, витаминов A, D, E и В12. В желтках яиц содержится холин - органическое соединение, которое помогает улучшить память.

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Ягоды

Ягоды содержат огромное количество всевозможных витаминов и антиоксидантов. В их семечках находятся  жирные кислоты Омега-3, важные для функционала мозга. Клубника, малина, черника - всё это великолепные ингредиенты для смузи или здоровых закусок. Можно добавлять ягоды в йогурт или в хлопья для завтрака.

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Дети, Память, Продукты, Развитие, Обучение, Запоминание, Мышление, Способности.
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