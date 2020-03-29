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Список продуктов для правильного питания и похудения

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Список продуктов для правильного питания и похудения
15:33 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сила, стройность, красивое тело – подобный результат возможен при правильном питании.

Продукты должны соответствовать различным требованиям. Самое главное – польза, богатый на витамины и минералы состав. Иначе всё съеденное не принесёт желанного похудения.

От каких продуктов отказаться ради похудения?

Похудение должно сопровождаться правильным питанием и спортом. О первом факторе поговорим подробнее. Необходимо отказаться от фастфуда: бургеры, картофель фри, наггетсы и подобная еда приводят к скоплению жира, объясняется высоким содержанием трансжиров в составе данных продуктов.

Полуфабрикаты тоже нужно исключить из рациона. В них содержится много неполезных для фигуры веществ – консервантов, усилителей вкуса. Выпечка, сладости с большим количеством сахара и муки, газированные напитки, алкоголь, энергетики, копченые, жареные на масле блюда также под запретом. Ради обретения красивой формы придётся максимально почистить меню.

Какие фитнес-продукты выбрать?

Нежирная говядина является источником белка, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, цинка, железа. Невысокая калорийность фитнес-продукта будет способствовать похудению, если правильно сочетать продукты.

Филе сёмги, форели позволят насытить организм белком, омега-3 кислотами. Также в фитнес-продукте много витаминов группы В, калия, фосфора. Лучшего фитнес-продукта для наращивания мышечной массы не найти.

Фасоль и соевые бобы сочетают белок и клетчатку. Сытный фитнес-продукт необходимо есть в сочетании с мясом, овощным салатом. Тогда получится комбо пользы и вкуса.

Готовым завтракам лучше предпочитать цельнозерновые овсяные хлопья. В них не так много сахара и простых углеводов, но имеется клетчатка, полезная для пищеварения. Здоровый завтрак с таким фитнес-продуктом обеспечен.

Капуста полезна при приведении тела в порядок. Микроэлементы, аскорбиновая кислота, бета-каротин, фосфор и кальций позволят добиться оздоровления и похудения. Потреблять можно любой вид фитнес-продукта – цветную, брюссельскую, брокколи.

Авокадо называют суперфудом, являющимся примером, что жирные продукты могут быть полезными. Жир в фитнес-продукте легко усваивается организмом, не оставляя жиринок на талии. Огромное количество витамина Е в составе авокадо делает его эффективным борцом со старением.

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Куриная грудка, индейка потребляется всеми бодибилдерами. Среди худеющих фитнес-продукт не менее часто используемый. Мясо содержит много белка, холина, цинка, серы, магния, что сделает тело идеальным.

Некоторые фрукты – яблоки, цитрусовые, груши, ананас – эффективны при похудении. Богатый витаминный состав, полезная клетчатка, сытость – вот что даруют продукты человеку, желающему похудеть, улучшая пищеварение и обмен веществ.

Орехи являются ценным источником ненасыщенных жиров, дарующих сытость организму, улучшающих работу головного мозга. Кешью, кедровые орешки, фундук, грецкие – выбирайте на свой вкус фитнес-продукт.

Оливковое масло богато ненасыщенными жирами, которые усваиваются организмом на 100%. Оно обладает противовоспалительным свойством, очищает от шлаков. Как заправка к салатам масло станет идеальной добавкой.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Пища, Похудение, Продукты питания, Еда.
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