Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами

Новости шоу бизнеса:Этим продуктом оказалась морская капуста, или ламинария.

Эксперты отметили, что сейчас морскую капусту не сметают с полок продуктовых магазинов. Однако именно на этот доступный продукт следует обратить внимание в условиях пандемии COVID-19.

Ламинария способствует укреплению иммунной системы, а также антибактериального и противовирусного иммунитета. Продукт способствует и защите от сезонных простудных заболеваний. Однако специалисты напомнили, что морская капуста не является панацеей от коронавируса, а лишь снижает риск заражения.

Эксперты рекомендуют употреблять капусту в любой форме. Речь идет о консервированном продукте и даже о сухих листах в виде чипсов.

Также продукт помогает в борьбе с другим недугом - хронической усталостью. Кроме того, морская капуста является профилактическим средством против гипотиреоза - дефицита гормонов щитовидной железы.

Польза ламинарии объясняется высоким содержанием йода.

Напомним, ламинария обладает действительно многими уникальными качествами. Морская капуста очищает организм от токсинов и солей, выводит лишнюю воду, благотворно влияет на работу кишечника. Врачи также настаивают на употреблении морской капусты при дефиците йода, заболеваниях щитовидной железы.