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Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами

Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
20:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Этим продуктом оказалась морская капуста, или ламинария.

Эксперты отметили, что сейчас морскую капусту не сметают с полок продуктовых магазинов. Однако именно на этот доступный продукт следует обратить внимание в условиях пандемии COVID-19.

Ламинария способствует укреплению иммунной системы, а также антибактериального и противовирусного иммунитета. Продукт способствует и защите от сезонных простудных заболеваний. Однако специалисты напомнили, что морская капуста не является панацеей от коронавируса, а лишь снижает риск заражения.

Эксперты рекомендуют употреблять капусту в любой форме. Речь идет о консервированном продукте и даже о сухих листах в виде чипсов.

Доказан вред соленой диеты при борьбе с инфекциями

Также продукт помогает в борьбе с другим недугом - хронической усталостью. Кроме того, морская капуста является профилактическим средством против гипотиреоза - дефицита гормонов щитовидной железы.

Польза ламинарии объясняется высоким содержанием йода.

Напомним, ламинария обладает действительно многими уникальными качествами. Морская капуста очищает организм от токсинов и солей, выводит лишнюю воду, благотворно влияет на работу кишечника. Врачи также настаивают на употреблении морской капусты при дефиците йода, заболеваниях щитовидной железы.

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Все по теме:

Иммунитет, Продукт, Йод, Полезные свойства, Коронавирус, Ламинария, Морская капуста, Covid-19.
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