ТОП 5 кухонных ингредиентов для оказания первой помощи

1 Яблочный уксус Превосходное средство от укусов пчёл, солнечных ожогов, больного горла и зуда, вызываемого атаками комаров. Кроме того, яблочный уксус неплохо борется с перхотью. Наконец, он способен облегчить боль при артритах.

2 Пищевая сода Давно используется многими жителями нашей страны в качестве компонента жидкостей для полоскания рта. Пищевая сода подходит и при некоторых проблемах с кожей, она уменьшает уровень кислотности в желудке и помогает бороться с изжогой, а также вздутием.

3 Чеснок Обладает свойствами антибиотика, его можно использовать в качестве инструмента первой помощи при укусах насекомых. В некоторых сельских районах люди смешивают сок чеснока и соль для лечения небольших отёков, синяков, также ушибов.

4 Мед Обладает противовоспалительным и противобактериальным воздействием, что тоже делает его неплохим инструментом оказания первой помощи. В частности, при лечении ран, царапин и порезов.