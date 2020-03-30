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ТОП 5 кухонных ингредиентов для оказания первой помощи

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ТОП 5 кухонных ингредиентов для оказания первой помощи
23:49 Пн, 30 Март 2020 Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если у вас в доме нет аптечки, то первую помощь пострадавшему можно оказать с помощью некоторых ингредиентов, имеющихся на каждой кухне.

  • 1

    Яблочный уксус

    Превосходное средство от укусов пчёл, солнечных ожогов, больного горла и зуда, вызываемого атаками комаров. Кроме того, яблочный уксус неплохо борется с перхотью. Наконец, он способен облегчить боль при артритах.

  • 2

    Пищевая сода

    Давно используется многими жителями нашей страны в качестве компонента жидкостей для полоскания рта. Пищевая сода подходит и при некоторых проблемах с кожей, она уменьшает уровень кислотности в желудке и помогает бороться с изжогой, а также вздутием.

  • 3

    Чеснок

    Обладает свойствами антибиотика, его можно использовать в качестве инструмента первой помощи при укусах насекомых. В некоторых сельских районах люди смешивают сок чеснока и соль для лечения небольших отёков, синяков, также ушибов.

  • 4

    Мед

    Обладает противовоспалительным и противобактериальным воздействием, что тоже делает его неплохим инструментом оказания первой помощи. В частности, при лечении ран, царапин и порезов.

  • 5

    Куркума

    Во многих регионах нашей планеты эта специи используется в качестве антисептика. Превосходно подходит при оказании помощи после порезов и ран. В куркуме содержатся заживляющие агенты, она также эффективно лечит воспалительные расстройства.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Первая помощь, Советы медиков.
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