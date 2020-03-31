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Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды

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Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды
06:25 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пищевые привычки - это не только еда, а и действия до и после принятия пищи, о которых мы не задумываемся.

  • 1

    Нет: фрукты после еды

    Да: стакан воды за 30 минут до еды

    Фрукты - такой полезный и приятный десерт! Но, оказывается, съеденные после основного приема пищи, они принесут организму больше вреда, чем пользы.

    Чтобы перевариться, им нужно немного времени, поэтому, если съесть их за полчаса до еды, они прекрасно усвоятся организмом. Попадая же в желудок после еды, фрукты оказываются в "очереди" на переваривание, начинается процесс брожения, а процесс пищеварения нарушается.

    Даже если вы не испытываете проблем с желудком - дискомфорт может быть ощутим. Что уж говорить о людях, склонных к обострениям гастрита или рефлюкса.

    Чтобы с желудком все было в порядке, съешьте фрукт за полчаса до еды, а еще лучше выпейте стакан воды комнатной температуры. Это позволит поддержать водный баланс в организме, поможет не съесть лишнего и запустит метаболизм.

  • 2

    Нет: ослабление пояса после еды

    Да: одежда, которая не сковывает движений

    Гастроэнтерологи советуют садиться за стол в относительно свободной в зоне талии одежде. Пояса, тесная одежда могут провоцировать изжогу, рефлюкс.

    Если хотите ослабить ремень - сделайте это до еды или через час после. "Выпуская живот на свободу" сразу после обеда, вы сослужите себе плохую службу. Представьте: желудок был перетянут, пища осталась в его верхней части. При резком расслаблении она падает вниз комом, процесс пищеварения блокируется.

  • 3

    Нет: быстрая прогулка сразу после еды

    Да: расслабленная беседа или отдых сидя

    Сколько раз мы слышали, что прогулка после обеда прекрасно сжигает калории и очень полезна. Это так, если совершать такую прогулку не раньше, чем через 20 минут после еды. Тогда процессы пищеварения успевают запуститься, полезные элементы усваиваются. И пища при такой отсроченной прогулке начинает быстрее продвигаться в кишечнике. Сжигайте калории на здоровье!

    Поспешив же куда-то сразу после еды, мы принуждаем организм отвлекаться от процесса, кровь отливает от желудка - и привет, проблемы! Такая прогулка приравнивается к еде на ходу.

    Прекрасно, если время позволяет после обеда посидеть в расслабленной позе, пообщаться с близкими, избегая споров и выяснения отношений. Расслабленное состояние способствует правильной скорости кровотока и, как следствие, идеального пищеварения.

  • 4

    Нет: сладкое после еды

    Да: сладкое до 12 дня или отдельным приемом пищи

    Первое, второе... А компот? А десерт?

    Диетологи предупреждают: привычка закусывать обед сладеньким - одна из причин лишнего веса. Особенно после 35 лет, когда метаболизм начинает замедляться. Организм не успевает понять, наелся он или нет, а ему услужливо подкидывают пирожное. А потом становится тяжело дышать, потому что переели.

    Если нестерпимо хочется слопать десерт - значит, в рационе не хватает нужных веществ, еда была слишком соленой, организм обезвожен. Попробуйте следить за балансом жиров, белков и углеводов - и сладкое уже не будет так манить. Ну а если очень хочется, то вреда фигуре десерт не принесет, если съесть его до 12 часов дня.

  • 5

    Нет: холодные блюда и напитки после приема пищи

    Да: немного теплой воды после еды

    Для того чтобы правильно переваривать пищу, организму необходима определенная температура. Холодные продукты или напитки после еды способны менять консистенцию продуктов и сильно усложнять переваривание. К примеру, жиры затвердевают при соприкосновении с холодной водой.

    Если вы съедите, например, мороженое само по себе, оно будет перевариваться довольно долго, но беспроблемно. Если же съесть его после еды, то оно замедлит и усложнит весь процесс, а это уже чревато болями в желудке и изжогой.

    Интересно, что резкий перепад внешних температур тоже способен влиять на процессы пищеварения. Для облегчения состояния или просто "помощи животу" специалисты рекомендуют выпить немного теплой воды после еды. Она поддержит нужную температуру и ускорит метаболизм.

  • 6

    Нет: чистка зубов после еды

    Да: полоскание после еды

    Казалось бы, что может быть естественнее, чем освежить дыхание после еды? Но стоматологи говорят: чистка зубов сразу после еды может сильно повредить им. Кислоты, которые какое-то время присутствуют в полости рта после еды, довольно агрессивны. Счищая щеткой слой эмали, мы ослабляем зубы, позволяя кислоте разрушать их.

    Примерно через полчаса после еды слюна смывает большое количество кислот и можно почистить зубы. А лучшим решением будет прополоскать рот после еды.

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Питание, Здоровье, Продукты, Правильное питание, Польза.
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