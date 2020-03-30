Мыло или антибактериальный гель: что лучше и эффективней

Новости шоу бизнеса:На фоне эпидемии коронавируса многие медицинские товары стали пользоваться бешеным спросом.

Это касается антибактериальных гелей. Но неужели они так же эффективны, как мытье рук с мылом?

Как сообщает американское издание NY Times, за последние несколько недель спрос на антисептики вырос на 73%. Более того, всеобщей паникой пользуются и хитрые продавцы, которые продают антибактериальные гели на сайте Amazon по 400 долларов за штуку.

Однако, по словам экспертов Центра по контролю и профилактике заболеваний, мытье рук с мылом все же гораздо эффективнее гелей. Но только в том случае, если человек моет руки не менее 20 секунд, уделяя внимание областям между пальцами и под ногтями.

Как отметил доктор Стивен Морс, профессор эпидемиологии Колумбийского университета в Нью-Йорке, антисептики помогают побороть микробы, только если в них содержится от 60 до 95% спирта. К тому же они гораздо эффективнее работают на чистых руках. Если же пытаться продезинфицировать антисептиком грязные или жирные руки, этого будет недостаточно, чтобы избавиться от микробов.

Мыло эффективней гелей еще и потому, что подчас оно способно победить некоторые вирусы, которые нельзя побороть с помощью средств на спиртовой основе. Помимо этого, мыло уничтожает следы пестицидов и тяжелых металлов, чего не могут сделать антисептики.