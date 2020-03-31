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Не верьте всему: 5 мифов о похудении

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Не верьте всему: 5 мифов о похудении
23:38 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не все методы похудения могут приносить результаты, а то и вовсе быть старинными мифами.

  • 1

    Во время похудения нужно считать калории.

    Многие девушки убеждены, что подсчет калорий приведет к стройной фигуре. По сути точный подсчет калорий сделать самостоятельно невозможно. Также вы должны понимать, что некоторые продукты требуют больше энергии для переваривания и дольше усваиваются.

  • 2

    Нужно отказаться от жиров.

    Самый распространенный миф о похудении. Многие девушки убеждены, что жиры препятствуют похудению. Напротив, нашему организму эти вещества жизненно необходимы. Стоит избегать продукты, в которых есть трансжиры и насыщенные жиры. А вот авокадо, растительное масло, красная рыба, орехи и семена, наоборот помогают организму усваивать накопленный жир.

  • 3

    Во время похудения нужно употреблять обезжиренные продукты.

    Если в продукте отсутствуют жиры, это не означает, что его нужно сгребать с полок.Чаще всего жир или другие ингредиенты заменяют сахаром, а сахар - искусственными подсластителями и ароматизаторами, солью, глутаматом натрия и другими вредными добавками. В итоге вы получаете дополнительную порцию не только калорий, но и химикатов.

  • 4

    Во время похудения нужно отказаться от глютена.

    Сейчас все массово начали отказываться от глютена, так как он понижает уровень усвоения углеводов, жиров, витаминов и минералов. Но перед тем как отказываться от глютена, тебе нужно узнать, есть ли у тебя целиакии или непереносимости глютена. Если да, тогда вам нужно отказаться от продуктов, которые содержат глютен. В других же случаях его даже нужно употреблять, только в ограниченном количестве.

  • 5

    Спорт поможет тебе похудеть.

    Только если спорт в комбинации с правильным питанием. Если вы занимаетесь спортом, а за углом трескаешь булочки, то никакого снижения веса вам не видать. Определенно, тренировки приносят организму большую пользу, но они не гарантируют потерю веса. Поэтому, хочешь похудеть, тогда занимайся спортом и правильно питайся.

Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды

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Питание, Здоровье, Диета, Вред, Польза.
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