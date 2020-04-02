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Как не поправиться за время самоизоляции: 5 продуктов для плоского живота

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Как не поправиться за время самоизоляции: 5 продуктов для плоского живота
06:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Талия станет тоньше, если вы добавите в свой рацион эти продукты.

  • 1

    Чтобы избавиться от лишнего жира на животе, делать упражнения на пресс недостаточно. Нужно еще и убрать из своего рациона фаст-фуд, сладкие напитки, вредные перекусы, избыток жира и сладости, алкоголь. А вместо "мусорной" еды сделать ставку на здоровые продукты, которые помогут сделать ваш живот плоским.

    Авокадо

    Авокадо богаты калием. Этот элемент "притупляет" вредное воздействие натрия, задерживающего жидкость в организме. Зеленые фрукты также содержат растворимую клетчатку и полезные жиры, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Добавляйте авокадо в салаты или ешьте их вместе с тостами из цельнозернового хлеба.

  • 2

    Имбирь

    Этот острый корень помогает расщеплять белки и ускоряет пищеварительный процесс. Он также известен как мощный антибактериальный и противовоспалительный продукт, иными словами, всесторонне полезен для вашего кишечника. Лучший способ употреблять имбирь - это заваривать с ним чай.

  • 3

    Арбуз

    Самый популярный фрукт освежает благодаря высокому содержанию воды (почти 90 процентов). Перекусите арбузом, чтобы отрегулировать уровень соли в организме и вымыть лишнюю жидкость. Это поможет вам избавиться от отеков.

  • 4

    Помидоры

    Помидоры богаты антиоксидантом ликопеном, который, как известно, обладает чрезвычайно эффективным противовоспалительным действием. Чтобы приготовить суперлегкий и вкусный гарнир к любому блюду, запеките томаты в духовке.

  • 5

    Овсянка

    Овсяные хлопья обеспечивают пребиотический эффект, поэтому улучшают пищеварение и помогают избавиться от вздутия. Их можно есть не только в виде каш, но и добавлять в разнообразную выпечку.

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Питание, Здоровье, Диета, Похудение, Продукты, Еда, Карантин, Плоский живот.
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