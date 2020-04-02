Как не поправиться за время самоизоляции: 5 продуктов для плоского живота

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Чтобы избавиться от лишнего жира на животе, делать упражнения на пресс недостаточно. Нужно еще и убрать из своего рациона фаст-фуд, сладкие напитки, вредные перекусы, избыток жира и сладости, алкоголь. А вместо "мусорной" еды сделать ставку на здоровые продукты, которые помогут сделать ваш живот плоским.

Авокадо

Авокадо богаты калием. Этот элемент "притупляет" вредное воздействие натрия, задерживающего жидкость в организме. Зеленые фрукты также содержат растворимую клетчатку и полезные жиры, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Добавляйте авокадо в салаты или ешьте их вместе с тостами из цельнозернового хлеба.