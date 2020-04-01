Почему стоит отказаться от попкорна?

Новости шоу бизнеса:Специалисты рекомендуют отказаться от этого продукта и найти ему более здоровую замену.

Диетологи признают, что употребление попкорна при просмотре любимых фильмов - это одно из самых приятных занятий.

Начать стоит с того, что в одном небольшом ведре попкорна содержится суточная норма калорий.

Также рекомендуется обратить внимание на количество вредных пищевых добавок, которые используются при производстве попкорна.

Диетологи приравнивают жареную кукурузу с чипсам, поскольку при её приготовлении образуется диацетил. Это вещество повышает риск возникновения онкологических патологий, фиброза легочной ткани, а также болезни Альцгеймера.

Специалисты по питанию рекомендуют заменить попкорн обычными ржаными сухариками, виноградом кишмиш, сухофруктами, тыквенными семечками и сушеными овощами.