Правда и мифы о нашем здоровье

Новости шоу бизнеса:Спать на левом боку вредно, беременным нельзя красить волосы, от семечек будет аппендицит, а если плавать после еды – рискуешь утонуть.

Нельзя спать на левом боку

Миф: Спать нужно строго на правом боку. На левом никак – там же сердце.

«Тут все просто: здоровому человеку все равно, на каком боку спать», – единым махом разрушает миф терапевт Елена Курбатова. Тем более что сердце у нас расположено не так чтобы очень слева. Скорее уж примерно по центру грудины с малюсеньким сдвигом в обозначенную сторону. Никакого избыточного давления на пламенный мотор не будет, хоть всю ночь проваляйся в одном положении – что само по себе затруднительно, ты же не привязанная спишь.

От лягушек и жаб будут бородавки

Миф: Нельзя брать в руки лягушек и жаб – бородавки появятся.

Совершенно ясно, откуда у этого мифа лапки растут. Кожа жаб и лягушек действительно покрыта чем-то вроде бородавок. На самом деле это скопления желез, выделяющих различные секреты, в том числе и ядовитые. Чтобы нажить по-настоящему крупные проблемы, тебе пришлось бы отправиться в южноамериканские джунгли, где обитают древолазы и листолазы. Их слизь действует на человека примерно так: раз – и наповал.

А в России особо токсичной смазкой может похвастаться разве что жерлянка (пойди найди ее еще). Но максимум, что тебе угрожает, – это жжение, озноб и головная боль. И никаких бородавок. А все почему? «Потому что за их появление несет ответственность вирус папилломы человека (ВПЧ), – говорит дерматокосметолог Мария Ерина. – Человека, а не лягушки. Вирус может попасть в организм в раннем возрасте, но проявить себя – гораздо позже, если вдруг снизится иммунитет». Вообще ВПЧ заслуживает отдельной статьи – и она у нас на сайте скоро появится. Главное мы прояснили: жабы – отдельно, бородавки – отдельно.

Беременной запрещается поднимать руки

Миф: Беременной нельзя поднимать руки вверх, иначе случится обвитие пуповиной.

Если следовать этой логике, беременной запрещается натягивать и снимать одежду через голову, держаться за поручни в транспорте и, например, доставать книжки с верхних полок. Все эти действия якобы приводят к излишнему напряжению мышц живота, из-за чего ребенок в нем начинает усиленно барахтаться и заматываться в пуповину. «Официальных данных, подтверждающих такую теорию, нет, – говорит акушер-гинеколог Мария Масленникова. – Обвитие и впрямь тесно связано с высокой активностью плода, но вызывает ее, как правило, нехватка кислорода или повышенный уровень адреналина в материнской крови». В общем, не надо нервничать, а руки поднимать – пожалуйста. (При желании можно и тело в тонусе держать. Если ждешь прибавления, у нас есть «Упражнения для беременных»).

Беременной нельзя красить волосы

Миф

Доктора не против, если, конечно, будущая мать не делает этого слишком часто и не экспериментирует с неведомыми красками. Риск развития аллергической реакции никто не отменял, сама понимаешь. И имей в виду, что изменившийся по причине интересного положения гормональный фон влияет на состояние волос. Не исключено, что краска тебя «не возьмет», ляжет неровно или даст в итоге совсем не тот оттенок. Бывает.

От семечек будет аппендицит

Миф, но...

Аппендицит – это острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки. «Было время, когда считалось, будто аппендикс расположен «против хода» пищи, – говорит гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов. – И якобы поэтому мелким частичкам еды – и семечкам в том числе – очень просто набиться в отросток, соорудить там пробку и вызвать воспаление. На самом деле, любая еда попадает в ту часть кишечника, где находится аппендикс, спустя как минимум 12 часов пищеварения. К этому времени она представляет собой однородную полужидкую массу и ничего закупорить не может. Почему же тогда возникает аппендицит? Наиболее частая причина – бактериальные нарушения в кишечнике».

Итак, семена подсолнечника перед нами ни в чем не виноваты. Но ведь есть еще шелуха. Она проходит по разряду «инородных тел» и переваривается из рук вон плохо. Чисто теоретически злодейские шкурки действительно могут закрыть просвет червеобразного отростка и запустить процесс воспаления. «Но если ты случайно проглотила шелуху одной-двух семечек, это вряд ли приведет к развитию аппендицита», – успокаивает Елена Курбатова. А вот намеренно глотать семечки с шелухой – есть, оказывается, новаторы, мы сами удивились, – категорически не рекомендуется.

Опасно проглотить жвачку

Миф: Если проглотить жвачку, она останется в желудке навсегда или запечатает кишечник.

Типичный бубльгум состоит из жевательной основы (эластомеры, смолы, жиры, эмульгаторы и воск) и оболочки – подсластители, отдушка и красители. Понятно, что с оболочкой наш пищеварительный тракт разделается без труда, а вот с основой ему придется изрядно повозиться. «И все-таки под воздействием желудочного сока и ферментов она потеряет «клейкость» и никак не сможет прилепиться к стенке желудка или кишечника», – успокаивает Елена Курбатова.

Переварится резинка полностью или частично, зависит от ее состава. Но в любом случае жвачка не останется у тебя внутри: сокращаясь, стенки желудка и кишечника будут настойчиво продвигать ее к выходу. Максимум пара дней – и резинка покинет тебя. «Другое дело, что заметить этот момент довольно сложно, – соглашается Сергей Вялов, – отсюда и миф о том, будто жвачка остается с человеком навеки».

ВНИМАНИЕ! Если вы проглотили жевательную резинку, а через день-два почувствовали себя неважно (боль в животе, сыпь, зуд, температура, тошнота, диарея), обратитесь к врачу. Не исключено пищевое отравление – жвачки разные бывают, знаете ли.

Сразу после еды нельзя плавать – можно утонуть

В целом правда

Положим, утонуть – это вряд ли. Статистика не выявляет связи между несчастными случаями на воде и сытными обедами. Но доктора действительно рекомендуют воздерживаться от заплывов на полный живот, и вот почему. «Через пару секунд после того, как мы прожевали пищу, она оказывается в желудке и остается там в течение 1–2–3 часов (зависит от того, что мы съели), – говорит Сергей Вялов. – В это время лучше ограничить нагрузку на пресс. В противном случае могут развиться рефлюксная болезнь и ее серьезное осложнение – пищевод Барретта».

Если проще, то из-за увеличившегося давления на брюшную полость все, что ты съела, вместе с агрессивным желудочным соком вполне может вернуться обратно в пищевод. Встреча едкой соляной кислоты и ни в чем не повинной мышечной трубки добра не сулит. Поэтому имей терпение. С медиками солидарны спортсмены. «Мы поели – и кровь прилила к желудку, чтобы обеспечить нормальное протекание процесса пищеварения, – объясняет тренер по плаванию Филипп Носов. – Но мышцам для качественной работы она тоже требуется. Поэтому лучше подождать часа полтора-два, прежде чем начинать тренировку».

Фисташками и кедровыми орехами можно отравиться

Миф: В фисташках и кедровых орехах много синильной кислоты, ими легко отравиться.

Первое и главное – в связях с синильной кислотой фисташки и кедровые орешки не замечены. Так что ешь на здоровье, но все же знай меру. «И там и там предостаточно килокалорий, – говорит диетолог Елена Тихомирова, – более 650 на 100 г. После растительного масла орехи – самый питательный продукт. Поэтому 20 г в день – это норма, и превышать ее не стоит».

Что до пресловутой кислоты, то она образуется у нас в желудке из химсоединения под названием амигдалин. Чемпион по его содержанию – дикорастущий горький миндаль, который в пищевой промышленности, к счастью, не используется. Зато используется сладкий миндаль, но в нем амигдалина – кот наплакал, причем не самый крупный. К тому же это чрезвычайно нестойкое соединение разрушается при нагревании. Поэтому обжаренный миндаль опасности по амигдалину, а стало быть, и синильной кислоте не представляет.

Оливковые косточки полезны

Миф: Полезно время от времени глотать оливковые косточки: они, как ершик, прочищают пищевод и кишечник.

Главное, что требуется знать: стенки у пищевода и кишечника гладкие, как пластик. Пища, какой бы клейкой она ни была, прилипнуть к ним не может – от слова «никак». Съезжает со свистом, как по водяной горке. Плюс перистальтические волны – сокращения мышц пищевода и кишечника, которые дополнительно подталкивают еду вниз – к желудку и далее. «Поэтому употребление оливковых косточек внутрь в целях очищения пищеварительного тракта абсолютно бесполезно, – говорит гастроэнтеролог Сергей Вялов. – Если на стенках кишечника образуются наросты или выпячивания, то ничто, кроме специальных медицинских процедур, не поможет».

Та же история с пищеводом. «После ожога могут остаться рубцы, которые уменьшают просвет трубки и затрудняют движение еды, – подтверждает Елена Тихомирова, – но если сужение сильное, «пробивать» его должен хирург».

Нельзя пить после еды

Миф

Сперва о святом – о воде. «Обычно пить воду после еды не рекомендуется, потому что она снижает активность ферментов желудка и поджелудочной железы и замедляет пищеварение, – говорит Елена Тихомирова. – Но это справедливо только для больных животов. Если с желудочно-кишечным трактом все нормально, то пей когда хочешь». Единственная парочка, которую нужно все-таки разводить во времени, – это баранина и ледяная вода. Тугоплавкий бараний жир под воздействием холодной жидкости может застыть, а ты – заработать не самые приятные ощущения.

Чай, кофе? Только за! Употребление любимого напитка – это сигнал мозгу: все, трапеза закончилась. Плюс – желудок после чашечки чая/кофе кажется нам окончательно наполненным, и есть все шансы, что через час рука не потянется к буфету за чем-нибудь вкусненьким. «Однако я выступаю против пакетированных соков – в любое время, – говорит диетолог. – Это просто растворенный в воде сахар, пустые калории, причем немалые».

Зеленая картошка опасна

Правда: Картошку с позеленевшей шкуркой есть нельзя, она ядовитая.

Зеленый цвет картофельной кожуры сигнализирует: не ешь меня, во мне накопился стероидный алкалоид соланин – сильный растительный яд. Если невзначай перебрать с ним, можно заработать угнетение сознания, лихорадку, судороги и гипоксию. Дело в том, что опасное вещество разрушает эритроциты, участвующие в транспортировке кислорода. Обычно картошка зеленеет из-за неправильного хранения – например, если долго держать ее на свету. С клубнями губительного цвета поступай без всякой жалости – в мусорный бак их.

И вот еще что. «В перезимовавшей картошке, даже если она и вполне прилично выглядит, соланина все-таки больше, чем в свежей, – предупреждает диетолог Елена Тихомирова. – Отравиться ей, конечно, нельзя, но не жадничай и срезай кожуру с «пожившей» картофелины толстым слоем».

Наступишь на ржавую железяку, заболеешь столбняком

Отчасти правда

Столбняк – острое инфекционное заболевание, чреватое поражением центральной нервной системы. Дальше – судороги, паралич мышц грудной клетки, остановка дыхания и ой. Ключевое слово – «инфекционное». То есть чтобы заболеть, нужно где-то подхватить палочку Clostridium tetani. Эта железная леди способна сохраняться в почве в течение нескольких лет. Тут начинается интересное. Если столбнячная палочка попадает в организм через рот – например вместе с упавшим с дерева яблочком, – шансов заболеть ровно ноль.

Иное дело, если возбудитель проникает через поврежденные кожные покровы – ожоги, обморожения, укусы животных и – та-дам! – раны. В их глубине сами собой создаются желанные для палочки анаэробные условия (там нет кислорода), и Clostridium tetani принимается выделять яд эндотоксин – со всеми вытекающими.

«Если наступить на гвоздь и пораниться, то не факт, что обязательно заболеешь столбняком, – говорит терапевт Елена Курбатова. – Но вероятность заражения повышается, если в рану при этом попала земля». Трудно угадать, где тот гвоздик повалялся. Отсюда мораль: в случае нападения ржавых железяк беги к врачу. Нужно качественно обработать повреждения и на всякий пожарный ввести противостолбнячную сыворотку.