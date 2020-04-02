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3 рецепта для идеальной фигуры

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3 рецепта для идеальной фигуры
13:55 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: unsplash

Новости шоу бизнеса:Правильное питание для спортсменов - это ключ к идеальным формам, новым достижениям и грандиозным успехам. У них есть, чему поучиться.

  • 1

    Представляем вашему вниманию три рецепта, которые не повредят вашей фигуре и разнообразят повседневный рацион питания.

    Куриные грудки в медово-горчичном маринаде

    Достаточно простое, но очень вкусное, а самое главное полезное блюдо, которое захочется попробовать снова и снова. Сочная куриная грудка в пикантном горчично-сладком маринаде - что может быть аппетитнее?

    Ингредиенты:

    Способ приготовления:

  • 2

    Омлет "Ассорти"

    Это отличный завтрак для настоящего чемпиона, который насытит организм полезными витаминами, а также придаст максимум сил и энергии.

    Ингредиенты:

    Способ приготовления:

  • 3

    Тыквенная молочная каша

    Это не только очень вкусная, но и безумно полезная каша, с огромным содержанием витаминов и микроэлементов, которые просто необходимы человеческому организму для полноценного существования.

    Ингредиенты:

    Способ приготовления:

    1. Тыкву очищаем от внутренности и кожуры, нарезаем небольшими кубиками.

    2. Берем кастрюлю, наливаем в нее 1 стакан молока и выкладываем туда же тыкву - варим, пока не будет готова, приблизительно около 20 минут.

    3. Далее выливаем в кастрюлю второй стакан воды и добавляем крупу, предварительно промытую под проточной водой.

    4. Добавляем соль, сахар и по желанию ваниль с корицей.

    5. Варим до полной готовности.

    6. Также в кашу можно добавлять сухофрукты и орехи.

    Берегите себя и свое здоровье, питайтесь правильной и полезной едой!

Правда и мифы о нашем здоровье

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Пища, Рецепты.
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