3 рецепта для идеальной фигуры

Достаточно простое, но очень вкусное, а самое главное полезное блюдо, которое захочется попробовать снова и снова. Сочная куриная грудка в пикантном горчично-сладком маринаде - что может быть аппетитнее?

Представляем вашему вниманию три рецепта, которые не повредят вашей фигуре и разнообразят повседневный рацион питания.

Это отличный завтрак для настоящего чемпиона, который насытит организм полезными витаминами, а также придаст максимум сил и энергии.

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Тыквенная молочная каша

Это не только очень вкусная, но и безумно полезная каша, с огромным содержанием витаминов и микроэлементов, которые просто необходимы человеческому организму для полноценного существования.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Тыкву очищаем от внутренности и кожуры, нарезаем небольшими кубиками.

2. Берем кастрюлю, наливаем в нее 1 стакан молока и выкладываем туда же тыкву - варим, пока не будет готова, приблизительно около 20 минут.

3. Далее выливаем в кастрюлю второй стакан воды и добавляем крупу, предварительно промытую под проточной водой.

4. Добавляем соль, сахар и по желанию ваниль с корицей.

5. Варим до полной готовности.

6. Также в кашу можно добавлять сухофрукты и орехи.

Берегите себя и свое здоровье, питайтесь правильной и полезной едой!