Главное сохранят спокойствие: простой способ снизить стресс

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Четверг, 02.04.2020
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16:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

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Команда ученых из Корнеллского университета провела исследование и обнаружила, что всего 10-минутное созерцание природы помогает студентам снизить последствия физического и психологического стресса, а также почувствовать себя счастливее. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

"Много времени не требуется. Всего 10 минут на улице предлагают позитивные изменения. Скорее всего, у большинства людей есть возможность выходить на улицу на короткое время каждый день, или хотя бы несколько раз в неделю", - рассказывает глава команды Джен Мередит.

В своем исследовании Джен с соавторами работала с людьми в возрасте от 15 до 30 лет. В результате обнаружилось, что 10-15 минут на свежем воздухе могут серьезно улучшить настроение и сосредоточенность студентов. При этом улучшались и физиологические маркеры, такие как давление и пульс.

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Позитивные изменения регистрировались у студентов, которые сидели или ходили в легком темпе.

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Здоровье, Стресс, Тревога, Напряжение, Джен Мередит.
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