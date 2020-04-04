Как долго коронавирус остается на волосах

Новости шоу бизнеса:С распространением коронавируса растет и наш страх заразиться от различных поверхностей.

Проведя исследование, научные специалисты оценили способность нового коронавируса задерживаться на разных поверхностях, в том числе на волосах. Об этом пишет Daily Star.

Как сообщается, проведенное исследование показало: на волосах коронавирус держится не так долго, как на других поверхностях. Например, на металле и пластике его возбудители способны задерживаться гораздо дольше.

"Вирусы не обитают на пористых поверхностях вроде волос так же долго, как на гладких типа нержавеющей стали", - рассказал руководитель Института глобального здравоохранения в Йельском университете доктор Саад Омера.

Врачи поясняют, что способность коронавируса задерживаться на волосах может зависеть от индивидуальных особенностей, связанных со структурой волос, их гладкостью, выработкой жировой смазки. Также на нее могут влиять внешние факторы, которые воздействуют на состояние волос.

Врач-дерматолог Адам Фридман заметил, что часто естественные жиры, выделяемые кожей головы, служат защитным барьером для опасных микроорганизмов – обладая некоторыми антимикробными свойствами, они не позволяют им оставаться на волосах. Так что если волосы стали немного жирными, не нужно торопиться их мыть.