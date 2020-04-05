Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас

Новости шоу бизнеса:Сосиски и колбасы значительно повышают риск возникновения рака желудка.

Регулярное потребление переработанного мяса в виде сосисок и колбас значительно повышает риск возникновения рака желудка, утверждают шведские исследователи из Каролинского института.

Ученые в ходе исследования выяснили, что дополнительные 30 гр съеденного каждый день бекона, сосисок и тому подобных продуктов, увеличивает риск рака желудка на 15-38%.

Ядовитые вещества попадают в мясо не только во время процесса приготовления, но также из окружающей среды, корма, когда животное растет.

Эксперты подчеркнули, что в негативном воздействии на здоровье виновато не само мясо, а нитраты и токсичные вещества, без которых сейчас купить мясную продукцию практически невозможно. В свою очередь, рак желудка занимает 4-е место среди онкологических заболеваний, резюмировали исследователи.