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Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас

Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
21:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сосиски и колбасы значительно повышают риск возникновения рака желудка.

Регулярное потребление переработанного мяса в виде сосисок и колбас значительно повышает риск возникновения рака желудка, утверждают шведские исследователи из Каролинского института.

Ученые в ходе исследования выяснили, что дополнительные 30 гр съеденного каждый день бекона, сосисок и тому подобных продуктов, увеличивает риск рака желудка на 15-38%.

Ядовитые вещества попадают в мясо не только во время процесса приготовления, но также из окружающей среды, корма, когда животное растет.

Хлеб и кукурузные хлопья могут повлиять на работу сердца

Эксперты подчеркнули, что в негативном воздействии на здоровье виновато не само мясо, а нитраты и токсичные вещества, без которых сейчас купить мясную продукцию практически невозможно. В свою очередь, рак желудка занимает 4-е место среди онкологических заболеваний, резюмировали исследователи.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Польза, Сосиски, Колбасы.
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