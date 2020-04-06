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Детское ожирение может усугубиться

Детское ожирение может усугубиться
13:33 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Лишние килограммы дети чаще всего набирают в период каникул, оставаясь дома.

Ученые, занимающиеся проблемами общественного здравоохранения, предполагают, что на фоне закрытия школ на карантин из-за COVID-19, детское ожирение может усугубиться.

Так доктор Эндрю Рандл, доцент кафедры эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Мэйлмэна при Колумбийском университете, полагает, что количество детей с ожирением в США в этом году удвоится.

"Пандемия COVID-19 может иметь долгосрочные последствия на увлечение веса детей, которые вынуждены оставаться дома. Ожирение в детском возрасте связано с совокупностью рисковых факторов в будущем", - отмечает Рандл.

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Ученые советуют родителям пересмотреть рацион ребенка, сосредоточившись на цельных продуктах, исключив ультраобработанную пищу. Кроме этого, предлагается мотивировать детей к занятию спортом в домашних условиях.

Напомним, в условиях пандемии коронавируса, медики советуют жителям тщательно следить за своей гигиеной, правильно питаться и соблюдать карантин. 

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Здоровье, Ожирение, Детское ожирение, Пандемия, Коронавирус, Детское здоровье, Советы медиков, Covid-19, Пандемия коронавируса.
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