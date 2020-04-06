Новости шоу бизнеса:Лишние килограммы дети чаще всего набирают в период каникул, оставаясь дома.

Ученые, занимающиеся проблемами общественного здравоохранения, предполагают, что на фоне закрытия школ на карантин из-за COVID-19, детское ожирение может усугубиться.

Так доктор Эндрю Рандл, доцент кафедры эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Мэйлмэна при Колумбийском университете, полагает, что количество детей с ожирением в США в этом году удвоится.

"Пандемия COVID-19 может иметь долгосрочные последствия на увлечение веса детей, которые вынуждены оставаться дома. Ожирение в детском возрасте связано с совокупностью рисковых факторов в будущем", - отмечает Рандл.

Ученые советуют родителям пересмотреть рацион ребенка, сосредоточившись на цельных продуктах, исключив ультраобработанную пищу. Кроме этого, предлагается мотивировать детей к занятию спортом в домашних условиях.

Напомним, в условиях пандемии коронавируса, медики советуют жителям тщательно следить за своей гигиеной, правильно питаться и соблюдать карантин.