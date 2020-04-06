Улучшаем состояние кожи едой: что нужно есть

1 Семена чиа Один из самых ценных питательных компонентов для здоровья кожи — это омега-3 жирные кислоты, которые помогают поддерживать эластичность клеточных мембран, защищают от пересыхания и насыщают влагой. Семена чиа — идеальный поставщик этих соединений, особенно если вы придерживаетесь растительной диеты. Просто замочите семена на некоторое время в воде, перемешайте и наслаждайтесь оригинальным чиа-пудингом.

2 Жирные сорта рыбы Лосось, тунец, скумбрия и сардины полезны для нашей кожи не только как источники омега-3 жирных кислот, но и как поставщики биотина. Этот витамин участвует в синтезе жирных кислот и метаболизирует аминокислоты — строительные "кирпичики" для белков. К неприятным последствиям нехватки биотина часто относится сухость и шелушение кожи — особенно распространено это явление в холодное время года. Поэтому обязательно включайте закуски и блюда из рыбы в свой рацион.

3 Сладкий картофель Оранжевые продукты, богатые бета-каротином, это настоящее лакомство для кожи, и сладкий картофель (батат) не исключение. Бета-каротин, трансформируясь в организме в витамин А, хорошо увлажняет кожу, снимает воспаления, нормализует выделение себума и придает коже сияющий вид и легкий оттенок загара. Помимо батата, бета-каротином богаты следующие продукты: тыква, оранжевые перцы, курага, морковь и шпинат.

4 Миндаль Вкусный, сладкий миндаль с его элегантной горчинкой — великолепный перекус, помогающий день за днем поддерживать сияющий вид вашей кожи. Наполненный до краев витамином Е, этот орех помогает увлажнить кожу и надежно защищает ее от повреждений, вызванных солнцем. Кстати, зимой это не теряет свою актуальность, так как солнечный свет, отражаясь от снега, также опасен для клеток кожи.

5 Семена подсолнечника Щелкать семечки — моветон? А вот вашей коже этот снэк весьма по вкусу! Эти маленькие семена обеспечивают бесперебойное поступление в организм природного актиоксиданта — витамина Е, помогающего защитить кожу от повреждений свободными радикалами. Ведь фотостарение, возникающее в результате подобных повреждений — это не шутки, а реальный факт.

6 Продукты со сложными углеводами Тот факт, что продукты из рафинированной белой муки негативно сказываются на состоянии кожи, давно известен всем дерматологам. Считается, что выпечка, макароны и другие сладости усиливают воспаления и провоцируют акне — для кожи предпочтительнее ячмень, киноа, амарант и другие крупы с высоким содержанием сложных углеводов. Также в списки "под замену" попадает белый рис — вместо него советуют выбирать дикий, бурый и коричневые виды риса.