Внутренняя чистка организма: продукты, которые помогут

1 Свекла Свекла — это просто основа основ детокса. Высокое содержание клетчатки — плюс для кишечника. Для очищения организма крупно натрите свеклу на терке и включите в салат-щетку с морковью и огурцами. А свекольный сок помогает активизировать работу печени и вывести желчь из организма — обязательно разбавляйте его морковным, поскольку он считается высококонцентрированным и слишком мощным для новичков детокса.

2 Цельные злаки Первый друг кишечника — это клетчатка. Содержится она главным образом в кожуре овощей и фруктов, а также в цельных, необработанных злаках и крупах. Работая как губка, клетчатка, проходя по кишечнику, мягко абсорбирует вредные вещества и усиливает его моторику. Неочищенный коричневый рис, цельнозерновой хлеб, отруби и каши из цельных круп — вот правильный шаг в сторону здоровья.

3 Кресс-салат Крошечные ростки с пикантным, пряным вкусом — это замечательная добавка в азиатские блюда, фьюжн-салаты, сэндвичи. Кресс-салат хорош и как самостоятельный гарнир к основному блюду. А еще это замечательный помощник уставшей печени и почек — он способствует выработке энзимов, выводу застоявшейся жидкости и обезвреживанию свободных радикалов.

4 Артишок Возможно, артишок и не слишком частый гость на вашем столе, однако если вы всегда мечтали его попробовать, то у вас появилась еще одна причина это сделать. Полезные вещества этого овоща не только помогают процессу похудения, но и благотворно влияют на пищеварение, улучшая работу печени и желчного пузыря.

5 Зеленый чай Если вы интуитивно всегда чувствовали, что делаете добро своему организму, выбирая зеленый чай вместо черного, знайте: вы на правильном пути. Помимо способности зеленого чая ускорять метаболизм и активировать процесс похудения, он замечательно усиливает работу печени. Достигается этот эффект благодаря высокому содержанию природных антиоксидантов.

6 Вода с лимоном Считается, что чрезмерное употребление алкоголя, сахара и рафинированных продуктов сдвигает кислотно-щелочной баланс жидкости в нашем теле в сторону кислого, что негативно сказывается на всей работе организма. И если ваше питание далеко от идеального, ощелачивание должно стать вашим ежедневным девизом. Самое простое средство — начинать каждое утро со стакана теплой воды с лимонным соком, который будет мягко ощелачивать и запускать пищеварение.

7 Капуста Оказывается, капуста — это не только антикризисная добавка в супы и салаты, но и замечательное подспорье кишечнику и печени. Особенно полезна квашеная капуста, богатая ферментами, кальцием и витамином С — разве не повод достать из погреба баночку и добавить пикантности основному блюду?

8 Свежие фрукты Еще одна прописная истина — тарелка фруктового салата вместо сладкого десерта. Сделать это стоит не только ради вкуса и природных сахаров, но и для получения щедрой порции клетчатки, антиоксидантов, витаминов и фруктовых кислот. В результате — мягкое естественное очищение и хорошее самочувствие.

9 Листовая зелень Руккола, шпинат, укроп, петрушка, зеленый лук и кинза сделают любой салат ярче и сочнее. А пользы в них сколько — фитоэнзимы, витаминно-минеральный комплекс, антиоксиданты, клетчатка… Еще одна из миллиона причин есть больше зелени — это ее уникальная способность естественным образом очищать органы пищеварения. Что нам и требуется.