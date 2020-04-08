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Внутренняя чистка организма: продукты, которые помогут

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Внутренняя чистка организма: продукты, которые помогут
02:56 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не стоит тут же бежать в аптеку и покупать очищающие сборы, для начала вам просто нужно включить в свой рацион питания продукты, помогающие нашему организму самоочищаться.

  • 1

    Свекла

    Свекла — это просто основа основ детокса. Высокое содержание клетчатки — плюс для кишечника. Для очищения организма крупно натрите свеклу на терке и включите в салат-щетку с морковью и огурцами. А свекольный сок помогает активизировать работу печени и вывести желчь из организма — обязательно разбавляйте его морковным, поскольку он считается высококонцентрированным и слишком мощным для новичков детокса.

  • 2

    Цельные злаки

    Первый друг кишечника — это клетчатка. Содержится она главным образом в кожуре овощей и фруктов, а также в цельных, необработанных злаках и крупах. Работая как губка, клетчатка, проходя по кишечнику, мягко абсорбирует вредные вещества и усиливает его моторику. Неочищенный коричневый рис, цельнозерновой хлеб, отруби и каши из цельных круп — вот правильный шаг в сторону здоровья.

  • 3

    Кресс-салат

    Крошечные ростки с пикантным, пряным вкусом — это замечательная добавка в азиатские блюда, фьюжн-салаты, сэндвичи. Кресс-салат хорош и как самостоятельный гарнир к основному блюду. А еще это замечательный помощник уставшей печени и почек — он способствует выработке энзимов, выводу застоявшейся жидкости и обезвреживанию свободных радикалов.

  • 4

    Артишок

    Возможно, артишок и не слишком частый гость на вашем столе, однако если вы всегда мечтали его попробовать, то у вас появилась еще одна причина это сделать. Полезные вещества этого овоща не только помогают процессу похудения, но и благотворно влияют на пищеварение, улучшая работу печени и желчного пузыря.

  • 5

    Зеленый чай

    Если вы интуитивно всегда чувствовали, что делаете добро своему организму, выбирая зеленый чай вместо черного, знайте: вы на правильном пути. Помимо способности зеленого чая ускорять метаболизм и активировать процесс похудения, он замечательно усиливает работу печени. Достигается этот эффект благодаря высокому содержанию природных антиоксидантов.

  • 6

    Вода с лимоном

    Считается, что чрезмерное употребление алкоголя, сахара и рафинированных продуктов сдвигает кислотно-щелочной баланс жидкости в нашем теле в сторону кислого, что негативно сказывается на всей работе организма. И если ваше питание далеко от идеального, ощелачивание должно стать вашим ежедневным девизом. Самое простое средство — начинать каждое утро со стакана теплой воды с лимонным соком, который будет мягко ощелачивать и запускать пищеварение.

  • 7

    Капуста

    Оказывается, капуста — это не только антикризисная добавка в супы и салаты, но и замечательное подспорье кишечнику и печени. Особенно полезна квашеная капуста, богатая ферментами, кальцием и витамином С — разве не повод достать из погреба баночку и добавить пикантности основному блюду?

  • 8

    Свежие фрукты

    Еще одна прописная истина — тарелка фруктового салата вместо сладкого десерта. Сделать это стоит не только ради вкуса и природных сахаров, но и для получения щедрой порции клетчатки, антиоксидантов, витаминов и фруктовых кислот. В результате — мягкое естественное очищение и хорошее самочувствие.

  • 9

    Листовая зелень

    Руккола, шпинат, укроп, петрушка, зеленый лук и кинза сделают любой салат ярче и сочнее. А пользы в них сколько — фитоэнзимы, витаминно-минеральный комплекс, антиоксиданты, клетчатка… Еще одна из миллиона причин есть больше зелени — это ее уникальная способность естественным образом очищать органы пищеварения. Что нам и требуется.

  • 10

    Имбирь

    Мы уже много раз говорили о том, что имбирь — это мощное средство, способное победить самое злое похмелье и сделать утро снова добрым. А если уж он справляется и с такими тяжелыми последствиями отравления организма токсинами, то привлечь имбирь к ежедневному детоксу — решение верное и грамотное. Добавляем ломтик в чай или горячее блюдо для вкуса и "оживления" печени.

Дефицит витаминов: необычные признаки недостатка

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Детокс.
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