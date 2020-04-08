Это не шутка: больное горло можно лечить мороженым

Новости шоу бизнеса:Полноценного лечения это не заменит, но может помочь устранить болевые ощущения.

Употребление холодной пищи при больном горле вызывает дополнительные болевые ощущения, однако некоторые медики рекомендуют лечить большое горло с помощью мороженого. И они не шутят.

"Прошли мимо холодильника с мороженым, потому что болит горло? Возвращайтесь назад и смело выбирайте любимый пломбир. Нет причин отказываться от холодного лакомства, особенно в жаркую погоду", — утверждают врачи.

Холодная температура способствует тому, что сосуды сужаются. На некоторое время это может снизить течение воспалительных процессов. Примечательно, что для этого может подойти не только мороженое, но и холодный сок.

Есть и несколько ограничений. Мороженое нужно выбирать без дополнительных добавок, вроде шоколада и орехов, а также с минимальным содержанием вредных добавок.