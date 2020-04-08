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Это не шутка: больное горло можно лечить мороженым

Это не шутка: больное горло можно лечить мороженым
21:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Полноценного лечения это не заменит, но может помочь устранить болевые ощущения.

Употребление холодной пищи при больном горле вызывает дополнительные болевые ощущения, однако некоторые медики рекомендуют лечить большое горло с помощью мороженого. И они не шутят. 

"Прошли мимо холодильника с мороженым, потому что болит горло? Возвращайтесь назад и смело выбирайте любимый пломбир. Нет причин отказываться от холодного лакомства, особенно в жаркую погоду", — утверждают врачи.

Холодная температура способствует тому, что сосуды сужаются. На некоторое время это может снизить течение воспалительных процессов. Примечательно, что для этого может подойти не только мороженое, но и холодный сок.

Поможет при гипертонии: молоко очень полезно при повышенном давлении

Есть и несколько ограничений. Мороженое нужно выбирать без дополнительных добавок, вроде шоколада и орехов, а также с минимальным содержанием вредных добавок.

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Здоровье, Лечение, Продукты, Мороженое, Польза, Боль в горле.
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