Стройность и сладкое - вещи совместимые: какие десерты можно есть на диете

1 Сахар - это источник глюкозы, "топлива", необходимого для работы всех органов. К тому же, лакомства стимулируют выработку серотонина - гормона, который играет важную роль в регуляции настроения, управляет выработкой других гормонов, отвечающих за сон, аппетит, работоспособность. Главное - не переедать сладкого: его излишки превращаются в жир, а это чревато не только лишним весом, но и нарушением обмена веществ. И, конечно, надо правильно выбирать сладости. Самые полезные сладости, конечно, сухофрукты. Но и среди них есть свои лидеры. Финики, например, вполне реальные конкуренты конфет. Среди плодов они самые сладкие: в них 70% сахарозы и фруктозы. Но эти ягоды не разрушают, а укрепляют зубную эмаль, потому что содержат массу полезных для нее микроэлементов. В финиках более 20 аминокислот, необходимых мозгу и нервной системе. И куча витаминов: А - укрепляет зрение, С и Е - иммунитет, фолиевая кислота и В9 - влияют на кровь. Кстати, финики восстанавливают нарушенную микрофлору кишечника. И самое главное - съедать их можно по 10-15 штук в день. Но не всем - эти ягоды противопоказаны при сахарном диабете, аллергии и некоторых заболеваниях ЖКТ.

2 Курага. В сушеных абрикосах больше витаминов и минералов, чем в свежих. Курага очень полезна для предупреждения нарушений зрения, защищает от анемии, "выметает" вредные вещества из организма и является отличным общеукрепляющим средством.

3 Изюм - сладкий высушенный виноград, в котором высока концентрация витаминов В1, В2 и В5. Он особенно полезен при перегрузках нервной системы. Кроме того, в изюме есть минеральные вещества - фосфор, магний, кальций, железо, которые поддержат организм в период весеннего дефицита полезных веществ.

4 Его величество король В стране сладостей есть свой король, многие специалисты по питанию называют его даже диетическим лакомством. Это - шоколад. Очень полезная штука, но не любой, а только черный горький: в нем минимальное содержание сахара, а какао содержит вещества, которые повышают настроение, стимулируют память, прибавляют энергии. 10-15 г шоколада в день (одна десятая стандартной плитки) разрешается съесть даже тем, кто сидит на строгой диете. Но шоколад надо правильно выбирать. Чем выше в нем процент содержания какао, тем полезнее лакомство. Впрочем, полностью доверять этикетке не стоит. Некоторые кондитерские предприятия вместо масла какао используют дешевые гидрожиры. Определить их присутствие можно, только попробовав шоколад - он не тает во рту и имеет неприятный привкус. Поэтому лучший способ не нарваться на подделку, покупать шоколад от известных производителей.

5 Зефирная жизнь Худеете, но отказаться от сладкого вам не по силам? Из "нельзя" есть исключения. Почти идеальные сладости - пастила и зефир. Их производят из фруктового или ягодного пюре, абсолютно без жира, добавляя лишь яичные белки и сахар. Очевидный плюс таких лакомств - высокое содержание пектина, который выводит из организма вредные вещества. Кроме того, пастила и зефир снижают раздражение слизистой желудка, поэтому полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при гастрите. Лучше покупать белые зефир и пастилу: в цветные нередко добавляют пищевые красители.