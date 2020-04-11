Коронавирус и алкоголь: как не навредить себе во время карантина

Новости шоу бизнеса:Вера в то, что крепкие напитки, типа водки и виски, могут служить средством профилактики коронавируса, может пагубно повлиять на общее состояние организма.

Вынужденные каникулы и самоизоляция заставили многих снимать стресс с помощью алкоголя. По словам врачей наркологов, подобная практика может привести к алкогольной зависимости.

Кроме того, при наличии инфекционного заболевания спиртное может усугубить состояние больного.

Как утверждают медики, улучшение настроения после принятие дозы алкоголя - иллюзия. Эффект бывает не продолжительным, и человеку требуются все новые и новые порции. Вырабатывается зависимость, и трезвое состояние начинает причинять дискомфорт. Это негативно влияет на общее состояние: растет тревожность, раздражительность, появляются проблемы со сном.

При коронавирусной инфекции необходимо принимать медикаменты, а алкоголь нарушает действие лекарственных препаратов.

Напомним, ранее мы писали о том, почему курение негативно влияет на состояние больных COVID-19.