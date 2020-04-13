Эти продукты помогут пережить эпидемию коронавируса

Фрукты
Выбирайте фрукты, которые могут долго храниться. Яблоки, бананы, цитрусовые. Их можно нарезать и заморозить.
Можно сразу купить замороженные фрукты и овощи. Обратите внимание на консервы.
Овощи
Многие овощи, особенно корнеплоды, имеют долгий срок хранения. Заменить свежие можно замороженными вариантами или консервами.
Источники белка
Бобовые полны белка и других необходимых микроэлементов и витаминов. Отдавайте предпочтение сухим вариантам, в консервах присутствует много соли.
Рыбные консервы тоже отлично подойдут. Их можно использовать для супов или салатов.
Яйца и сыр – еще один источник белка, при этом храниться они могут несколько недель.
Зерновые
Для удовлетворения углеводной составляющей диеты, выбирается пасту, хлеб, крекеры из цельного зерна. Хлеб можно нарезать на ломтики и заморозить, чтобы продлить срок его годности.