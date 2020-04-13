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Эти продукты помогут пережить эпидемию коронавируса

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Эти продукты помогут пережить эпидемию коронавируса
23:53 Пн, 13 Апрель 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Набор продуктов и лекарств, который позволит провести в изоляции нужное время.

  • 1

    Фрукты

    Выбирайте фрукты, которые могут долго храниться. Яблоки, бананы, цитрусовые. Их можно нарезать и заморозить.

    Можно сразу купить замороженные фрукты и овощи. Обратите внимание на консервы.

  • 2

    Овощи

    Многие овощи, особенно корнеплоды, имеют долгий срок хранения. Заменить свежие можно замороженными вариантами или консервами.

  • 3

    Источники белка

    Бобовые полны белка и других необходимых микроэлементов и витаминов. Отдавайте предпочтение сухим вариантам, в консервах присутствует много соли.

  • 4

    Рыбные консервы тоже отлично подойдут. Их можно использовать для супов или салатов.

  • 5

    Яйца и сыр – еще один источник белка, при этом храниться они могут несколько недель.

  • 6

    Зерновые

    Для удовлетворения углеводной составляющей диеты, выбирается пасту, хлеб, крекеры из цельного зерна. Хлеб можно нарезать на ломтики и заморозить, чтобы продлить срок его годности.

Пять продуктов без сахара, которые зарядят вас энергией

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Пища, Еда, Пандемия, Коронавирус, Советы медиков, Что нужно есть во время пандемии.
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