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Как часто можно пользоваться антисептиками?

Как часто можно пользоваться антисептиками?
12:29 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Антисептик для рук – альтернатива мылу и воде, используется для поддержания гигиены и считается наиболее надежным способом для предотвращения передачи опасных заболеваний.

Как отмечают эксперты, частое использование антисептиков в связи с коронавирусом может грозить ухудшением состояния кожи. Основой в них является спирт, который высушивает кожный покров при частом использовании.

Специалисты советуют по возможности ограничиться мытьем рук с мылом, однако это правило работает не везде. В общественных местах, где нет такой возможности, нам приходится использовать для дезинфекции антисептики.

Дерматологи предупреждают, что не стоит протирать кожу антисептиками чаще, чем два раза в день. На ночь обязательно следует увлажнить кожу рук питательным кремом.

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Кроме того, спиртовые антисептики могут вызвать раздражение на коже.

Ранее врач Евгений Комаровский порекомендовал в качестве антисептика средство для мытья посуды.Однако пользоваться им можно лишь в крайнем случае, поскольку оно сильно сушит кожу.

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Здоровье, Антисептик, Советы медиков, Антисептики для рук, Как часто можно пользоваться антисептиками.
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