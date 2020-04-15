Не наприседала: 9 упражнений для идеальных ягодиц

1 Тяга Данное упражнение считается одним из наиболее эффективных для формирования ваших ягодиц. Следуйте этой инструкции, чтобы выполнить его: Разведите ноги на ширину плеч, возьмите в руки штангу. Согнитесь так, чтобы ваша спина была параллельна полу, при этом держите руки прямо. Встаньте в исходное положение прямо. Повторите упражнение.

2 Упражнение для ягодиц с эластичными лентами Это упражнение с эластичными полосками, направленное на укрепление области ног и ягодиц. Исходное положение: колени на полу. Оберните ленту сопротивления вокруг своей ноги, а другой конец держите ниже колена. Вытяните и поднимите левую ногу до тех пор, пока она не достигнет высоты, выше ягодиц. Затяните свой абс, слегка смещая вес тела в сторону, при этом всегда держите ягодицы напряженными. Осторожно верните ногу в исходное положение и повторите упражнение.

3 Упражнение "Мост" Когда все сделано правильно, это простое упражнение может быть очень эффективным для подтяжки ваших ягодиц. Следуйте инструкции на картинке.

4 Шар устойчивости Это упражнение для нижней части тела, которое непосредственно воздействует на ваши подколенные сухожилия и ягодицы. Вы можете взять мяч в любом тренажерном зале и использовать его для этого упражнения. Ложитесь на спину на коврик и положите ноги на вершину мяча. Положите ноги так, чтобы на шаре были только ваши пятки. Поднимите бедра с коврика, удерживая вес на грудной клетке и руках. Потяните мяч к себе как можно ближе, согнув колени. Сожмите мышцы ваших ягодиц. Удерживайте это положение в течение 2 секунд. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение.

5 Боковой подъём ног Боковой подъем ног — отличное упражнение для ягодичной области, которое вы можете легко сделать дома. Следуйте инструкции на картинке.

6 Планка с диагональным подъемом ног Следующее упражнение укрепит мышцы бедер и нижней части спины. Поднимите ногу, стараясь не сгибать спину и удерживайте ее, сколько сможете. Повторите то же упражнение с другой ногой.

7 Выпад с гантелями Начальное положение: вы должны стоять вертикально, держа две гантели в руках. Поставьте одну ногу назад и опустите верхнюю часть тела, сгибая колено, пока оно почти не соприкоснется с полом. Вы должны быть уверены, что держите спину прямо. Держите равновесие и не смотрите вниз. Вы должны следить за тем, чтобы передняя часть ноги была перпендикулярной. Вернитесь в исходное положение.

8 Поднимите бедра Важнейшими мышцами или группами мышц в этом упражнении являются брюшная полость, нижняя часть спины, ягодицы и трицепс. Следуйте инструкции на картинке.