Не наприседала: 9 упражнений для идеальных ягодиц

Тяга
Данное упражнение считается одним из наиболее эффективных для формирования ваших ягодиц. Следуйте этой инструкции, чтобы выполнить его:
Разведите ноги на ширину плеч, возьмите в руки штангу. Согнитесь так, чтобы ваша спина была параллельна полу, при этом держите руки прямо. Встаньте в исходное положение прямо. Повторите упражнение.
Упражнение для ягодиц с эластичными лентами
Это упражнение с эластичными полосками, направленное на укрепление области ног и ягодиц. Исходное положение: колени на полу. Оберните ленту сопротивления вокруг своей ноги, а другой конец держите ниже колена. Вытяните и поднимите левую ногу до тех пор, пока она не достигнет высоты, выше ягодиц.
Затяните свой абс, слегка смещая вес тела в сторону, при этом всегда держите ягодицы напряженными.
Осторожно верните ногу в исходное положение и повторите упражнение.
Упражнение "Мост"
Когда все сделано правильно, это простое упражнение может быть очень эффективным для подтяжки ваших ягодиц. Следуйте инструкции на картинке.
Шар устойчивости
Это упражнение для нижней части тела, которое непосредственно воздействует на ваши подколенные сухожилия и ягодицы. Вы можете взять мяч в любом тренажерном зале и использовать его для этого упражнения.
Ложитесь на спину на коврик и положите ноги на вершину мяча.
Положите ноги так, чтобы на шаре были только ваши пятки.
Поднимите бедра с коврика, удерживая вес на грудной клетке и руках.
Потяните мяч к себе как можно ближе, согнув колени. Сожмите мышцы ваших ягодиц. Удерживайте это положение в течение 2 секунд.
Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение.
Боковой подъём ног
Боковой подъем ног — отличное упражнение для ягодичной области, которое вы можете легко сделать дома. Следуйте инструкции на картинке.
Планка с диагональным подъемом ног
Следующее упражнение укрепит мышцы бедер и нижней части спины.
Поднимите ногу, стараясь не сгибать спину и удерживайте ее, сколько сможете. Повторите то же упражнение с другой ногой.
Выпад с гантелями
Начальное положение: вы должны стоять вертикально, держа две гантели в руках.
Поставьте одну ногу назад и опустите верхнюю часть тела, сгибая колено, пока оно почти не соприкоснется с полом. Вы должны быть уверены, что держите спину прямо. Держите равновесие и не смотрите вниз.
Вы должны следить за тем, чтобы передняя часть ноги была перпендикулярной.
Вернитесь в исходное положение.
Поднимите бедра
Важнейшими мышцами или группами мышц в этом упражнении являются брюшная полость, нижняя часть спины, ягодицы и трицепс. Следуйте инструкции на картинке.
Боковые качели ногами
Люди, которые овладели всеми вышеупомянутыми упражнениями, могут исполнить знаменитый "пожарный гидрант" и его передовые вариации.