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Не наприседала: 9 упражнений для идеальных ягодиц

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Не наприседала: 9 упражнений для идеальных ягодиц
00:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Упражнения для ягодиц вашей мечты, которые помогут за достаточно краткий промежуток времени добиться идеальных форм!

  • 1

    Тяга

    Данное упражнение считается одним из наиболее эффективных для формирования ваших ягодиц. Следуйте этой инструкции, чтобы выполнить его:

    Разведите ноги на ширину плеч, возьмите в руки штангу. Согнитесь так, чтобы ваша спина была параллельна полу, при этом держите руки прямо. Встаньте в исходное положение прямо. Повторите упражнение.

  • 2

    Упражнение для ягодиц с эластичными лентами

    Это упражнение с эластичными полосками, направленное на укрепление области ног и ягодиц. Исходное положение: колени на полу. Оберните ленту сопротивления вокруг своей ноги, а другой конец держите ниже колена. Вытяните и поднимите левую ногу до тех пор, пока она не достигнет высоты, выше ягодиц.

    Затяните свой абс, слегка смещая вес тела в сторону, при этом всегда держите ягодицы напряженными.

    Осторожно верните ногу в исходное положение и повторите упражнение.

  • 3

    Упражнение "Мост"

    Когда все сделано правильно, это простое упражнение может быть очень эффективным для подтяжки ваших ягодиц. Следуйте инструкции на картинке.

  • 4

    Шар устойчивости

    Это упражнение для нижней части тела, которое непосредственно воздействует на ваши подколенные сухожилия и ягодицы. Вы можете взять мяч в любом тренажерном зале и использовать его для этого упражнения.

    Ложитесь на спину на коврик и положите ноги на вершину мяча.

    Положите ноги так, чтобы на шаре были только ваши пятки.

    Поднимите бедра с коврика, удерживая вес на грудной клетке и руках.

    Потяните мяч к себе как можно ближе, согнув колени. Сожмите мышцы ваших ягодиц. Удерживайте это положение в течение 2 секунд.

    Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение.

  • 5

    Боковой подъём ног

    Боковой подъем ног — отличное упражнение для ягодичной области, которое вы можете легко сделать дома. Следуйте инструкции на картинке.

  • 6

    Планка с диагональным подъемом ног

    Следующее упражнение укрепит мышцы бедер и нижней части спины.

    Поднимите ногу, стараясь не сгибать спину и удерживайте ее, сколько сможете. Повторите то же упражнение с другой ногой.

  • 7

    Выпад с гантелями

    Начальное положение: вы должны стоять вертикально, держа две гантели в руках.

    Поставьте одну ногу назад и опустите верхнюю часть тела, сгибая колено, пока оно почти не соприкоснется с полом. Вы должны быть уверены, что держите спину прямо. Держите равновесие и не смотрите вниз.

    Вы должны следить за тем, чтобы передняя часть ноги была перпендикулярной.

    Вернитесь в исходное положение.

  • 8

    Поднимите бедра

    Важнейшими мышцами или группами мышц в этом упражнении являются брюшная полость, нижняя часть спины, ягодицы и трицепс. Следуйте инструкции на картинке.

  • 9

    Боковые качели ногами

    Люди, которые овладели всеми вышеупомянутыми упражнениями, могут исполнить знаменитый "пожарный гидрант" и его передовые вариации.

Спорт на карантине: чем можно заменить бег

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Здоровье, Фитнес, Спорт, Упражнение.
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