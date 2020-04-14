Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский пообщался со своей эстонской коллегой: детали разговора
Зеленский пообщался со своей эстонской коллегой: детали разговора
Верующие будут молиться на улице: Как пройдут пасхальные богослужения в Украине
Пасха 2020: Как пройдут богослужения в храмах Украины
Чемпионат Англии может возобновиться матчами без зрителей
Чемпионат Англии может возобновиться матчами без зрителей
Как не растолстеть во время карантина?
Как не растолстеть во время карантина?

Полезные для сердца: самые лучшие продукты для здоровья главного органа

Полезные для сердца: самые лучшие продукты для здоровья главного органа
17:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые из Греции назвали продукты, которые могут предотвратить болезни сердечно-сосудистой системы.

Специалисты проанализировали предпочтения в еде трех тысяч мужчин и женщин и выявили закономерность, касающуюся сердечно-сосудистой системы.

Респонденты, предпочитающие продукты, в которых содержится витамин D, реже страдали от болезней этого плана, в числе которых инфаркт и инсульт. В частности, наличием "солнечного" витамина в меню исследуемых могут похвастаться жирная рыба, яйца, сыр и сливочное масло.

Эксперты подсчитали, что в группе людей, предпочитающих продукты с высоким содержанием витамина D, проблемы с сердцем наблюдались у 12% мужчин и 10% женщин. Тогда как респонденты из группы, питающейся едой со средним содержанием этого витамина, чаще страдали от сердечных болезней – 17% мужчин и 11% женщин.

Пища, которая помогает бороться с депрессией

Те, кто потребляет пищу с небольшим содержанием витамина D, чаще остальных страдают от болезней сердца – 24% мужчин и 14% женщин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
03 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
04 Роскошные поздравления с днем рождения в стихах и картинках на 14 апреля
05 Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Генерала СБУ задержали за подготовку убийства Адама Осмаева
Генерала СБУ задержали за госизмену и подготовку убийства
COVID-19: Гренландия стала первым местом на Земле, где вылечились все больные
Первое место на Земле, где вылечились все больные COVID-19
Карантин не помеха: Украинцы уже успели зарегистрировать 10 рекордов
Карантин не помеха: В Украине уже успели установить 10 рекордов
Съемки нового фильма с Дуэйном Джонсоном перенесли: причина
Съемки нового фильма с Дуэйном Джонсоном перенесли: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь