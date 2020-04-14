Полезные для сердца: самые лучшие продукты для здоровья главного органа

Новости шоу бизнеса:Ученые из Греции назвали продукты, которые могут предотвратить болезни сердечно-сосудистой системы.

Специалисты проанализировали предпочтения в еде трех тысяч мужчин и женщин и выявили закономерность, касающуюся сердечно-сосудистой системы.

Респонденты, предпочитающие продукты, в которых содержится витамин D, реже страдали от болезней этого плана, в числе которых инфаркт и инсульт. В частности, наличием "солнечного" витамина в меню исследуемых могут похвастаться жирная рыба, яйца, сыр и сливочное масло.

Эксперты подсчитали, что в группе людей, предпочитающих продукты с высоким содержанием витамина D, проблемы с сердцем наблюдались у 12% мужчин и 10% женщин. Тогда как респонденты из группы, питающейся едой со средним содержанием этого витамина, чаще страдали от сердечных болезней – 17% мужчин и 11% женщин.

Те, кто потребляет пищу с небольшим содержанием витамина D, чаще остальных страдают от болезней сердца – 24% мужчин и 14% женщин.