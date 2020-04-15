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Капли для носа: почему возникает привыкание и как с этим справиться

Капли для носа: почему возникает привыкание и как с этим справиться
19:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Специалисты объяснили, почему мы привыкаем до каплей для носа, а также рассказали, как с этим справиться.

Медики предупредили, что при частом использовании капель для носа у человека может развиться зависимость. Также специалисты назвали способы избавиться от соответствующей проблемы.

Как правило, спреи или капли люди задействуют, чтобы облегчить дыхание при простуде. Однако на фоне злоупотребления данным средством или неправильного его использования может развиться "медикаментозный ринит". Проявиться он может уже спустя три дня, а через неделю побочные эффекты будут куда более заметными.

В частности, слизистая носа теряет способность самостоятельно справляться даже с привычными функциями, что и подталкивает снова применять сосудосужающее средство. Кроме того, на фоне повреждения положительного эффекта не обеспечат даже самые дорогостоящие капли.

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Имеются и другие последствия. К примеру, у часто использующего такое средство человека возникают проблемы со сном. Возрастает и уровень тревожности, если в "нужный момент" капель не окажется рядом. Чаще всего люди с медикаментозным ринитом слишком поздно обращаются за помощью к специалисту, что затрудняет лечение. Гораздо проще не допускать его развития, не используя капли дольше пары дней. На избавление от зависимости может уйти порядка двух недель.

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Здоровье, Насморк, Привыкание, Капли для носа.
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