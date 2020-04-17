ТОП натуральных средств для красоты ногтей

1 Лимонный сок Он не только делает ногти более сияющими, но избавляет от разного рода неприглядно пятнышек. Промакивайте пальцы в особом составе из лимонного сока, уксуса и тёплой воды. Нежно втирайте его в ногти и ожидайте какое-то время, после чего можно промывать их тёплой водой. Повторяйте процедуру раз в неделю.

2 Детское масло Частое использование воды высушивает ногти и делает их более хрупкими. Массажными движениями втирайте ежедневно в ногти детское масло, для того, чтобы сохранять естественное увлажнение, делать ногти более прочными и сияющими.

3 Оливковое масло Добавьте несколько капель оливкового масла в чашку с тёплой водой. Промокните ногти на 5-10 минут. Втирайте массажными движениями масло в ногти и кутикулы, а затем промываете тёплой водой. Делайте это ежедневно.

4 Розовая вода Наносите розовую воду на ногти каждый день для защиты естественного розового оттенка. Ополаскивайте комбинацией из лимонного сока и розовой воды для того, чтобы удалять с поверхности разные пятнышки. Делайте это трижды в неделю для достижения наилучшего эффекта.