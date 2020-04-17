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ТОП натуральных средств для красоты ногтей

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ТОП натуральных средств для красоты ногтей
05:24 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Лак для ногтей может сделать их красивыми и сияющими, но в долгосрочной перспективе он наносит вред.

  • 1

    Лимонный сок

    Он не только делает ногти более сияющими, но избавляет от разного рода неприглядно пятнышек. Промакивайте пальцы в особом составе из лимонного сока, уксуса и тёплой воды. Нежно втирайте его в ногти и ожидайте какое-то время, после чего можно промывать их тёплой водой. Повторяйте процедуру раз в неделю.

  • 2

    Детское масло

    Частое использование воды высушивает ногти и делает их более хрупкими. Массажными движениями втирайте ежедневно в ногти детское масло, для того, чтобы сохранять естественное увлажнение, делать ногти более прочными и сияющими.

  • 3

    Оливковое масло

    Добавьте несколько капель оливкового масла в чашку с тёплой водой. Промокните ногти на 5-10 минут. Втирайте массажными движениями масло в ногти и кутикулы, а затем промываете тёплой водой. Делайте это ежедневно.

  • 4

    Розовая вода

    Наносите розовую воду на ногти каждый день для защиты естественного розового оттенка. Ополаскивайте комбинацией из лимонного сока и розовой воды для того, чтобы удалять с поверхности разные пятнышки. Делайте это трижды в неделю для достижения наилучшего эффекта.

  • 5

    Вазелин

    Массажными движениями втирайте вазелин в ногти после приема ванны и перед отходом ко сну. Это предотвратит потерю натуральный влаги и сохранит естественный глянец ногтей.

Как ухаживать за руками при самоизоляции

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Здоровье, Уход за ногтями, Укрепление ногтей, Советы медиков, Чем укрепить ногти.
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