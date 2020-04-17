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Работа за компьютером: как избежать боли в шее и спине

Работа за компьютером: как избежать боли в шее и спине
08:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие люди привыкли весь день работать за компьютером, даже не замечая, как такой образ жизни сказывается на здоровье.

Неправильное положение тела при работе за компьютером, отсутствие перерывом, простых физических нагрузок, которые помогают снять напряжение в теле и руках - все это может привести к болезненным ощущениям в теле, различным невралгиям и проблемам опорно-двигательного аппарата.

Как работать за компьютером, чтобы снизить риск заболеваний и нарушений?

Разумеется, важно учитывать все: заниматься спортом (даже 15 минут йоги каждый день и 2-3 полноценных занятия в неделю могут значимо облегчить ситуацию), делать перерывы каждый час, делать небольшую разминку, ну и, разумеется, правильно сидеть за столом.

Необходимо:

- удобное кресло и стол. Кресло, подходящее по росту, с подлокотниками, удобным сидением и спинкой. Стол широкий, удобный, где можно разместить компьютер, необходимые документы и положить предплечья рук.

- Сидите ровно, ноги и тело по отношению к ногам должны быть под прямым углом (большую часть времени), шея и плечи максимально расслаблены.

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- Очень желательно, чтобы монитор был на уровне глаз. С ноутбуками это обеспечить сложно. Поэтому для длительной работы все же лучше выбирать стационарный компьютер.

- Не нагибайте голову вперед слишком сильно, сознательно следите, чтобы плечи и шея были расслаблены, плечи - чуть опущены, грудная клетка открыта. Чтобы добиться этого, представьте, что вы тросиком привязаны за макушку к небу, а тело выстраивается вокруг этого гибкого троса.

- Макушка и копчик должны быть на одном уровне.

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Здоровье, Работа, Боль в спине, Работа за компьютером, Боль в шее.
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