Оливковое масло: целебные свойства, о которых не все знают

Новости шоу бизнеса:Диетологи называют масло оливы самым полезным и рекомендуют употреблять его ежедневно.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал, что оливковое масло приносит исключительную пользу здоровью, а потому употреблять его нужно постоянно.

Стоимость масла оливы для многих людей является неподъемной, в связи с чем его попросту не покупают и, соответственно, не могут определить, на самом ли деле оно такое полезное, как о нем говорят.

Диетологи настоятельно рекомендуют не экономить на своем здоровье и хотя бы изредка позволять себе оливковое масло, потому что оно обладает целым перечнем целебных свойств:

- практически не окисляется во время термической обработки и не содержит большого количества насыщенных жиров, за счет чего его можно использовать для обжаривания продуктов и не беспокоиться о своем здоровье, так как в этом масле не образуются канцерогены;

- улучшает когнитивные способности мозга и укрепляет память за счет наличия в своем составе Омега-3 жирных кислот;

- имеет легкий слабительный эффект, что полезно для людей с избыточной массой тела;

- обладает мощным желчегонным эффектом, благодаря чему можно предотвратить образование камней в желчном пузыре;

- помогает вылечить язву желудка и гастрит, если употреблять его ежедневно три месяца подряд в чистом виде по десертной ложке натощак;

- снижает уровень плохого холестерина и улучшает состояние сосудов;

- замедляет естественные процессы старения организма и сохраняет молодость;

- восстанавливает поврежденные волосы, если делать из масла маску, добавив к нему немного уксуса;

- препятствует образованию растяжек (стрий), а также хорошо увлажняет и питает кожу.

Особенно полезно оливковое масло первого отжима, а если добавить его в салат из свежих овощей и зелени, то польза для организма будет колоссальная.