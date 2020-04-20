Травы для здоровья, которые стоит высушить летом

1 Как сушить и хранить лекарственные травы Лекарственные травы нужно сушить в тени, в помещении с отличной вентиляцией. Их раскладывают тонким слоем на поднос, покрытый тканью, а сверху накрывают бумагой. Периодически травы переворачивают и ворошат. Обратите внимание, что при такой сушке некоторые растения теряют свой цвет, бледнеют. При этом это никак не влияет на их полезные свойства. Есть еще один способ сушки трав. Его рекомендуется использовать только в том случае, если вам нужен быстрый результат. Нужно просушить травы в микроволновой печи в течение 5 минут при температуре до 50 градусов. Далее травы стоит досушить естественным путем, на воздухе. Хранить лекарственные травы можно в бумажных пакетах, картонных коробочках или в мешочках из плотной льняной ткани. Срок хранения — 1 год. Прежде чем приступить к сбору трав, прочитайте об их полезных свойствах и применении. Так будет яснее, какие лечебные травы вам необходимы в первую очередь.

2 Шиповник Полное созревание плодов шиповника приходится на август-октябрь. В народной медицине используют не только плоды, из которых чаще всего делают чаи и настойки, но и листья, цветки, корни и семена. Плоды шиповника содержат витамин С, магний, железо, калий, органические кислоты и дубильные вещества. А вот из семян шиповника добывают масло. Настой шиповника. Сушеные измельченные ягоды шиповника необходимо залить кипятком и настаивать в термосе около 3 часов. На 1 литр воды берут примерно 2 столовые ложки измельченных ягод. Применение. Этот настой — эффективное средство для укрепления иммунитета. Также этот напиток полезен при авитоминозе, цистите, гипертонии.

3 Липа Липа цветет в мае-июле. Для заготовки собирают раскрывшиеся соцветия липы и бутоны, также листья и почки. Цветки липы содержат в своем составе гликозид талицин, флавоновые гликозиды, витамин С, каротин. Важно — собирать липу нужно тогда, когда в соцветии много распущенных цветков, но есть и бутоны. Если сделать это раньше, то цветки липы еще не успеют обрести свои полезные свойства. Чай из липы. Измельченные цветки липы залить кипятком и настаивать 20-30 минут. На 1 стакан воды потребуется 1 столовая ложка цветков. Этот напиток можно пить, например, с медом. Применение. Такой чай обладает потогонным, жаропонижающим действием. Его рекомендуется пить при простудах и кашле. Также он может использоваться как бактерицидное средство — можно полоскать им рот и горло во время болезней.

4 Зверобой Зверобой цветет с июня по август. Собирают его, срезая стебли вместе с соцветиями. Сохнет достаточно быстро. В нем содержатся дубильные вещества, никотиновая кислота, каротин, витамин С, эфирное масло, витамин РР и так далее. Чай из зверобоя. Измельченный сушеный зверобой залить кипятком и настаивать 30 минут. На 300 мл воды кладут 10 граммов измельченного зверобоя. Применение. Зверобой способствует регенерации тканей, а также оказывает противовоспалительное действие. При гриппе полезно принимать отвар зверобоя как общеукрепляющее средство.Растение поможет укрепить нервную систему, так как является антидепрессантом.

5 Пустырник Он цветет в июне-июле, а плоды созревают в июле-августе. Срезать стебли нужно чем раньше, тем лучше. Ориентир — конец июня. Тогда в стеблях наибольшее количество биологически активных веществ. Пустырник содержит эфирные масла, гликозиды, алкалоиды, флавоноиды, горечи, танины, органические кислоты, сахаристые и минеральные вещества, витамины А и С. Настой из пустырника. Пустырник нужно залить кипятком и настоять около 40 минут. На 200 мл воды берут 15 граммов травы. Принимать настой нужно 3-4 раза в день. Применение. Пустырник обладает седативным и гипотензивным действием. Препараты из пустырника используются при неврозах, вегетососудистой дистонии и гипертонии.

6 Полынь горькая Полынь — растение с горьким вкусом — цветет в июле-августе. Собирать нужно в начале цветения. Горький вкус полыни обусловлен содержанием в ней сесквитерпенов, усиливающих секреторную функцию желудочно-кишечного тракта. Настой. Сушеную полынь залить горячей водой и настаивать 30 минут. На 200 мл воды понадобится 10 граммов полыни. Применение. Используется для возбуждение аппетита и улучшения пищеварения при гастритах как с пониженной, так и с повышенной кислотностью. Также применяется при заболеваниях печени, желчного пузыря и анемии.