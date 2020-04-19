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Коронавирус: как долго остаются заразными пациенты

Коронавирус: как долго остаются заразными пациенты
12:07 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чем выше вирусная нагрузка (чем больше вирусов циркулирует в организме), тем выше риск передачи.

По мере распространения пандемии коронавируса люди начинают выздоравливать или их ждет выздоровление в течении ближайшего времени. Одна вещь, которую многие из нас хотят знать: как долго люди, у которых был коронавирус SARS-CoV-2 могут передавать его? Давайте посмотрим на то, что наука говорит нам.

Как долго человек заразен?

"Инфекционный период" означает время, когда зараженный человек можете распространить вирус. По поводу коронавируса COVID-19 появляются свидетельства того, что инфекционный период может начаться за 1-3 дня до появления симптомов. Считается, что наиболее инфекционный период составляет от 1 до 3 дней до начала симптомов и в первые 7 дней после начала. Но некоторые люди могут оставаться заразными дольше. Обычно сообщаемые симптомы коронавируса — лихорадка, кашель и усталость, длятся от 9 до 10 дней, но в тяжелых случаях могут длиться дольше.

Почему некоторые люди заразны дольше?

Исследование, проведенное в Гонконге с целью изучения вирусной нагрузки у 23 пациентов с диагнозом коронавирус COVID-19, выявило более высокую вирусную нагрузку на первой неделе болезни.

Другое исследование из Китая, в котором рассматривалось 76 госпитализированных пациентов, показало, что к 10 дням после появления симптомов, легкие случаи заболевания исчезли. То есть ни один вирус не был обнаружен при тестировании.

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В тяжелых случаях вирусная нагрузка значительно выше, и многие продолжают давать положительный результат в течение 10 дней после появления симптомов.

Таким образом, чем тяжелее заболевание, тем дольше человек продолжает быть заразным.

Исследование из Гонконга показало, что коронавирус может быть обнаружен в течение 20 дней после первоначального появления симптомов у трети обследованных пациентов.

Исследование из Китая демонстрирует, что коронавирус обнаруживается в образцах фекалий пациентов через пять недель после появления первых симптомов.

Но обнаружение вируса не обязательно означает, что человек заразен. Ученым нужно больше исследований с большими размерами выборки, чтобы разобраться в этом вопросе.

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Все по теме:

Вирус, Инфекция, Коронавирус, Что нужно знать о коронавирусе, Как долго остаются заразными пациенты короновирусом.
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