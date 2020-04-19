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Как сохранить здоровье щитовидной железы

Как сохранить здоровье щитовидной железы
13:54 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Период домашней самоизоляции можно использовать для того, чтобы помочь щитовидной железе прийти в тонус.

Щитовидная железа — один из важнейших органов. Она отвечает за выработку гормонов, влияющих на все функции и процессы организма.

Медики советую очень бережно относиться к этой железе, чтобы не нарушить её работу, иначе это приведет к серьёзным проблемам. 

Диетологи рассказали о продуктах, употребление которых поспособствует улучшению работы щитовидной железы.

"Полезными продуктами для щитовидной железы окажутся те, которые обогащены йодом, антиоксидантами", — отмечают эксперты.

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Самым доступным продуктом остается морская капуста. Её советуют есть примерно один раз в неделю. Также высокое содержание йода было отмечено в вареных яйцах. Кисломолочные продукты помогают щитовидной железе лучше регулировать выработку гормонов. Мясо диетологи рекомендуют употреблять из-за цинка. Это один из важнейших минералов для работы щитовидной железы.

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Здоровье, Щитовидная железа, Советы медиков, Здоровье щитовидной железы, Самоізоляція, Период самоизоляции.
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