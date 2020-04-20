Кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Использование комнатных кондиционеров может быть опасно, поскольку повышает риск заражения в условиях эпидемии.

Полученные данные свидетельствуют, что кондиционеры могут содействовать распространению коронавируса. Об этом, в частности, говорят результаты исследования, одобренного Комитетом по этике Центра контроля заболеваний в Гуанчжоу.

Как сообщается, авторами проекта анализировались 10 случаев заболевания коронавирусом нового типа в трех семьях, которые одновременно ели в ресторане. Эти случаи были зафиксированы в период с 26 января по 10 февраля.

Сообщается, что пострадавшие семьи находились 24 января в помещении ресторана без окон с работающим кондиционером. Источником заражения стал один человек, который через день был доставлен в больницу с высокой температурой и кашлем. От него инфицировались еще девять человек из тех, что находились в заведении общепита.

Исследование показало, что передача нового коронавируса в этой вспышке не может быть объяснена только передачей капель влаги от основного больного. Ученые пришли к выводу, что распространению капель, заразивших сразу большое число людей, посодействовало кондиционирование воздуха, и ключевым фактором для распыления инфекции стали воздушные потоки, усиленные его работой.

"Капли влаги, выделяемые людьми при дыхании, остаются в воздухе только в течение короткого времени и перемещаются на достаточно короткие расстояния. Однако поток воздуха из кондиционера мог помочь распространить их от стола к столу", - констатировали специалисты.