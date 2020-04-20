Полезные для сердца: плоды баобаба сократят риск сердечно-сосудистых заболеваний

Новости шоу бизнеса:Плоды баобаба могут стать хорошими помощниками в борьбе с болезнями сердца.

Врачам давно известно, что избыток натрия и дефицит калия в питании ускоряют развитие сердечных болезней и повышают риск инсульта.

Предотвратить этот дисбаланс веществ в организме помогут плоды баобаба - мальвовых африканских деревьев, утверждают клиницисты Американского колледжа кардиологии и Калифорнийского университета /США/. Плоды баобаба богаты высокими концентрациями важного минерала калия - в пять раз больше, чем бананы, батат /сладкий картофель/ или томатная паста.

Употребляя в два раза больше калия, чем натрия, с продуктами питания можно вдвое сократить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают врачи. По их словам, увеличение калия в рационе питания за счёт питательных плодов баобаба смягчает негативные последствия употребления чрезмерно солёных продуктов, значительно понижая артериальное давление. Большие дозы соли - основного "поставщика" натрия, как известно, вредят сердцу и сосудам.

Помимо полезного для сердца калия, плоды баобаба содержат в шесть раз больше витамина С, чем апельсины, в два раза больше кальция, чем молоко, большое количество витаминов группы В, магния, железа, фосфора, и антиоксидантов. Такой богатый питательный состав позволяет фрукту предотвращать утолщение стенок артерий и защищать от развития сосудистых повреждений, вызванных чрезмерным потреблением натрия. Тропический фрукт имеет терпко-сладкий вкус и съедобен в сыром виде.