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Не очень вкусные продукты, которые едят, чтобы быть в тренде

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Не очень вкусные продукты, которые едят, чтобы быть в тренде
01:31 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы рассказываем о нескольких блюдах и продуктах, которые очень полезны и популярны, но абсолютно несъедобны.

  • 1

    Авокадо

    Авокадо предпочитают приверженцы правильного питания.

    Несмотря на высокую калорийность продукта, приверженцы правильного питания просто боготворят авокадо и считают его обязательной составляющей рациона каждого человека. Подобная популярность продукта, который по вкусу напоминает вазелин, обусловлена наличием полезных жиров, витаминов (К, С, Е, В5, В6) и минералов (меди, железа, цинка, марганца, фосфора, магния). Благодаря такому насыщенному составу, регулярное употребление авокадо гарантирует повышение иммунитета, снижение стресса и избавление от морщин.

    Однако даже огромное количество положительных свойств не делает продукт вкусным. На своих страницах в социальных сетях люди пишут, что авокадо напоминает противную кашу, приправленную травой. Многие также не понимают, как фотографию «деликатеса» можно выкладывать в Инстаграм и подписывать «Самая вкусная еда в мире».

  • 2

    Тофу

    Тофу представляет собой творог из соевых бобов.

    Если авокадо достаточно калорийный, то в тофу, наоборот, практически нет калорий. Тем не менее, продукт из соевых бобов является очень питательным и смело может заменить полноценный обед. За счет отсутствия характерного вкуса и запаха (будем честны – тофу абсолютно безвкусный), его можно универсально использовать в кулинарии, и добавлять практически в любые блюда. Еще один плюс тофу – богатый состав, в который входят железо, кальций, клетчатки. Среди вегетарианцев и приверженцев здорового питания существует множество фанатов тофу. Однако обычные люди предпочитают держаться от него подальше, так как считают, что продукт похож на густой и абсолютно безвкусный творог. По другой версии тофу напоминает недосоленный кусочек омлета.

  • 3

    Икра

    Икра считается символом достатка.

    Икра всегда считалась символом роскоши и достатка. Она постоянно ассоциируется с Россией, и никогда не залеживается на полках магазинов. Причина не только в том, что люди хотят показать, насколько они обеспечены, предлагая гостям бутерброд с настоящей (!) икрой. Во-первых, ее можно сочетать с любым продуктом, а, во-вторых, она содержит огромное количество питательных и полезных элементов: жирные кислоты Omega-3, Omega-6, насыщенные жиры, полиненасыщенные жиры, мононенасыщенные жиры. Впрочем, это неудивительно, ведь каждая икринка представляет собой капсулу, необходимую для развития эмбриона рыбы.

    Несмотря на все положительные стороны, у икры также находится немало врагов, которые считают, что ее вкус напоминает рыбий жир или очень соленый гель с запахом рыбы.

  • 4

    Кале

    Кале занимает первое место в списке популярных суперфудов.

    Первые упоминания о листовой капусте (другое название – кале) появились еще в IV веке до нашей эры. Однако многие годы она находилась в тени, так как на гастрономической арене хватало бойцов. И вот, в 2020 году, листовая капуста уверено занимает лидирующую позицию в списке самых популярных суперфудов, обгоняя семена чиа и ягоды. В продукте огромное количество витамина С (даже больше, чем в цитрусовых) и железа. Наверное, именно поэтому салаты и смузи из кале присутствуют в меню всех ресторанов, которые предлагают своим гостям здоровую и полезную пищу. Однако люди, которые ее пробовали, отмечают, что землистый вкус продукта невозможно перебить ни оливковым маслом, ни солью. Многие отмечают, что в тушеном виде она хороша, однако в сыром – отвратительна.

  • 5

    Морская капуста

    В морской капусте много йода и минералов.

    Дикорастущая водоросль идеально сочетается со многими продуктами, начиная с обычных овощей (картофеля, моркови), и заканчивая сыром, яйцами. Также в морской капусте много йода и минералов. Что касается калорий, то на 100 граммов продукта приходится 49 ккал, поэтому ее можно употреблять хоть весь день – организм только скажет вам спасибо. Увы, не существует идеального продукта, который бы сочетал в себе необыкновенный вкус, пользу и низкий уровень калорийности. Морская капуста не является исключением. «Редкостная гадость. Неужели в мире существуют люди, которым нравится этот протухший продукт с запахом плесени?», – пишет AlexFrisky в своем Twitter. И это далеко не единственный подобный комментарий. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

  • 6

    Устрицы

    Устрицы многие называют слизью в раковине.

    Раньше устрицы считались пищей рыбаков, но во времена Казановы люди поняли, что морепродукт является идеальной закуской к алкоголю, в частности, к белому вину и шампанскому. А еще существует мнение, что устрицы незаменимы в качестве афродизиаков. В изысканном деликатесе много белков, жирных кислот, антиоксидантов, витаминов и минералов, благодаря которым устрицы укрепляют иммунитет, способствуют похудению и предотвращают развитие ряда заболеваний.

    Однако даже большое количество преимуществ не могут заставить некоторых людей есть эту «слизь в раковине». Они считают, что по вкусу продукт напоминает соленую воду, и жалеют о деньгах, потраченных на заморский деликатес.

  • 7

    Сельдерей

    Сельдерей был популярен еще в ХIХ веке в Англии.

    Врачи считают сельдерей средством от многих болезней. Его назначают людям с проблемной кожей, высоким давлением, нервным напряжением. Примечательным является тот факт, что продукт стал популярен не сейчас, когда его стали активно продвигать маркетологи, а еще в ХIХ веке. В Англии сельдерей было очень сложно вырастить из-за северного климата, поэтому со временем он стал очень дорогим и желанным. Впрочем, далеко не все были рады его приобретению, ведь на вкус эта овощная культура напоминает средство для мытья посуды. Что касается запаха, то он тоже далек от идеала – его не перебивает даже ароматная заправка для салата.

  • 8

    Арахисовая паста

    Арахисовую пасту очень любят американцы.

    В Америке арахисовая паста считается чуть ли не национальным блюдом, и присутствует в холодильнике у каждой семьи. Достаточно лишь нанести небольшое количество этого лакомства на тост или свежий кусочек хлеба, и вуаля – высокоэнергетический перекус готов. В России паста только начинает набирать популярность, но уже добилась немалых результатов – в частности, потеснила масло, варенье и брынзу в качестве питательного компонента для бутербродов. Арахисовая паста содержит большое количество пищевых волокон и белка, но вкус оставляет желать лучшего. Люди, которые ее пробовали, жалуются, что продукт очень сухой, густой и липкий, прилипает к небу и отличается неприятным запахом. Многие сравнивают пасту со сладким картоном, что также не прибавляет очков в ее пользу. Все-таки, мы с американцами очень сильно отличаемся друг от друга. Даже в вопросах гастрономических предпочтений.

  • 9

    Бамия

    Бамию рекомендуют употреблять при гастрите.

    Бамия является однолетним травяным растением, и имеет множество имен: гомбо, окра, «дамские пальчики». Врачи рекомендуют включать продукт в свой рацион тем людям, которые страдают от гастрита, так как в состав бамии входят белки, каротин и аскорбиновая кислота. За счет достаточно пикантного вкуса, этот полуовощ-полуцветок употребляют как самостоятельно в свежем виде, так и в качестве компонента других блюд. Так, его можно потушить, сделать запеканку или рагу, подать с мясом. Но есть один минус – когда бамия оказывается во рту, возникает ощущение, что вы жуете слизня с семенами внутри. Уверены, ощущения малоприятные.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Продукты, Дорогая еда, Советы медиков.
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