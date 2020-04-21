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Витамин, который может помочь бороться с коронавирусом COVID-19

Витамин, который может помочь бороться с коронавирусом COVID-19
15:57 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Острая нехватка солнечного витамина D усугубляет течение коронавируса.

Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине опубликовали 6 апреля важный доклад в ответ на пандемию коронавируса COVID-19. Было обнаружено, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета.

В доклад носит название "Дефицит витамина D в Ирландии — значение для COVID-19".

Некоторые из ключевых выводов TILDA:

  1. 47% взрослых старше 85 лет испытывают дефицит в зимний период

  2. 27% взрослых старше 70 лет, часто страдающих респираторными заболеваниями, имеют дефицит

  3. 1 из 8 взрослых старше 50 лет испытывают дефицит в течение всего года

  4. Только 4% мужчин и 15% женщин принимают специальные добавки

Профессор Роуз Энн Кенни, главный исследователь TILDA, сказала:

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"У нас есть доказательства, подтверждающие роль витамина D в профилактике инфекций грудной клетки, особенно у пожилых людей с низким уровнем. В одном исследовании витамин D снизил риск развития инфекций грудной клетки наполовину. Хотя мы не знаем конкретно о роли витамина D в ХОБЛ-инфекциях, учитывая его широкие последствия для улучшения иммунных реакций и явных доказательств здоровья костей и мышц. Тем, кто входит в группы риска осложнений от коронавируса, следует убедиться, что у них есть достаточное количество витамина D. Этот микроэлемент поможет сохранить здоровье в нынешнем кризисе пандемии коронавируса".

Дефицит не является неизбежным — употребление в пищу жирной рыбы, яиц или молочных продуктов или ежедневный прием 400 МЕ (10 мкг) витамина D поможет избежать нехватки.

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Здоровье, Витамины, Витамин Д, Вирус, Инфекция, Коронавирус, Советы медиков.
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