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Лекарство от перхоти: почему стоит мыть волосы хозяйственным мылом

Лекарство от перхоти: почему стоит мыть волосы хозяйственным мылом
09:20 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Коричневые бруски хозяйственного мыла сохраняют густоту волос и избавляют от перхоти.

Лет 40 назад шампунь считался роскошью, и большинство женщин мыли голову обычным мылом. Нередко хозяйственным: оно было дешевле. До сих пор многие уверены, что это средство – спасение для тонких, склонных к жирности волос и "лекарство от перхоти".

Хозяйственное мыло, надо признать, экологически чистый натуральный продукт. В его составе – жиры растительного и животного происхождения, щелочь.

Первые два компонента, тут не поспоришь, полезны для волос: хорошо очищают, защищают от внешних факторов, активизируют обменные процессы в коже головы. А вот у щелочной среды положительного мало: при постоянном использовании компонент может пересушить кожу и волосы.

Чтобы мытье волос с хозяйственным мылом приносило пользу, во время процедуры нужно соблюдать "меры предосторожности".

  • Во избежание повреждения структуры волос голову не намыливают бруском.

  • Волосы моют мыльным раствором. Брусок натирают на терке и разводят в небольшом количестве воды. Для одного раза достаточно столовой ложки мыльной стружки. Готовый раствор наносят на влажные волосы.

Чтобы волосы не страдали: главные ошибки в уходе

  • Массируют голову в течение 2-3 минут и смывают водой.

  • После этого волосы обязательно ополаскивают водой с уксусом или лимонным соком. Это позволит нейтрализовать щелочь. В литре воды разводят столовую ложку уксуса или добавляют сок половины лимона.

Не подходит хозяйственное мыло для темных окрашенных волос: оно обладает осветляющим эффектом и быстро вымывает краску.

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Здоровье, Волосы, Мыло, Мытье волос, Хозяйственное мыло.
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