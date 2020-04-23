Мы то, что мы едим: утренние привычки, которые не дают похудеть

1 Отказ от завтрака Время, в которое мы едим, важнее того, что мы едим. Ученые из Тель-Авивского университета подтвердили, что диета, основанная на сытном завтраке и легком ужине, более эффективна при нормализации веса, чем легкие перекуса в течение всего дня. И все потому, что в течение дня интенсивность нашего метаболизма меняется. Основной вывод, сделанный учеными, заключается в следующем: не лишайте себя завтрака, наполненного энергией и богатым калориями. Обед должен быть среднего размера, а ужин должен быть как можно более легким.

2 Отказ от прогулок на солнце Солнечный свет буквально сжигает жир. По крайней мере, подкожный слой жировой ткани. Ученые из Университета Альберты в Канаде провели эксперимент и показали, что под воздействием видимого спектра липидные частицы уменьшают их объем. Это открытие частично объясняет, почему зимой люди, испытывающие нехватку солнечного света, набирают вес. Но помните: опасно также злоупотреблять лучами солнца.

3 Отказ от стаканы воды после пробуждения Тело взрослого человека состоит на 55-60 процентов из воды. Ученые объясняют нам, что выпив с утра стакан воды, вы тем самым доставляете организму реальное удовольствие. Вода ускоряет обмен веществ, что снижает риск отложения жира и помогает избавиться от токсинов. Крис Бейли, автор статей, посвященных диетам, утверждает, что, когда он каждый день начал выпивать по стакан воду в качестве эксперимента, ему удалось уменьшить количество жира в теле с 17 до 10 процентов.

4 Не занимаетесь спортом В дополнение к очевидным преимуществам, таким как сжигание калорий или ускорение метаболизма, утренняя физическая активность также снижает аппетит! Во время эксперимента исследователи из Университета Нортумбрии (Соединенное Королевство) обнаружили, что люди, которые уже привыкли делать утренние упражнения натощак, в течение дня, потребляли меньшие порции, чем те, кто этого не делал. Объяснение, в принципе, заключается в «эффекте пробуждения» от упражнений. Было также доказано, что выполнение упражнений с точки зрения потери веса на 20 процентов более эффективно, чем выполнение одних и тех же упражнений в течение дня.

5 Высококалорийная пища на обед или ужин Если вы не можете устоять перед сладким и печеньем, то съешьте это в начале дня. Это еще один вывод исследования, проведенного учеными Тель-Авивского университета, которые подтвердили изменения интенсивности метаболизма в течение дня. Торт, который был съеден утром, добавит меньше лишних сантиметров к вашей талии, чем если вы съедите его утром.

6 Чтение новостей с утра Страх и раздражение, вызванные чтением новостей утром, могут повлиять на ваше здоровье. И это связано с тем, что длительный стресс вызывает трансформацию «нерешительных» стволовых клеток в клетках жировой ткани. Как это работает, объяснили ученые в Стэнфордском университете в Калифорнии (США). Под воздействием стресса организм вырабатывает гормоны, которые помогают ему адаптироваться к новым условиям. Если стресс является краткосрочным, образование новой жировой ткани на основе стволовых клеток не происходит. Но если это затягивается, инициируется механизм «хранения калорий». И даже если мы начнем меньше есть, мы не сможем похудеть, пока организм не выйдет из этой стрессовой ситуации.