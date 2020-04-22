Рассеянный склероз не страшен: поможет яблочная кожура

Новости шоу бизнеса:Выявленное в продукте вещество, не только защищает нервные клетки в организме от повреждений, но еще и способствует их восстановлению.

Исследователи из США установили, что в составе кожуры от яблок содержится средство, которое может эффективно бороться с таким расстройством, как рассеянный склероз.

Как утверждают ученые, речь идет об урсоловой кислоте – органическом веществе, которое присутствует в кожуре груши и яблок, а также некоторых ягод. Кроме того, наличие урсоловой кислоты выявлено в орегано (душице), мяте, лаванде, розмарине, тимьяне и базилике. Согласно данным предыдущих исследований, данное соединение обладает выраженным противовоспалительным эффектом, а также рядом иных свойств, которые несут человеческому организму исключительно пользу.

Кроме того, исследователи решили проверить данную кислоту на лабораторных мышах с рассеянным склерозом, получив обнадеживающие результаты по итогам проведенных тестов.

Отмечается, что современные методы лечения этого заболевания способны лишь остановить его развитие на ранней стадии или притормозить в острой фазе, однако они оказываются совершенно бессильными в случаях, когда процесс повреждения тканей ЦНС человека стал хроническим или запущен. Взяв животных на самой поздней стадии заболевания, специалисты начали включать в их рацион урсоловую кислоту.

Как выяснилось, грызуны, употреблявшие вещество в течение двух месяце демонстрировали заметное восстановление нервной системы уже на двадцатый день курса, а к концу двухмесячного периода те из них, которые были изначально парализованы прогрессирующей болезнью, сумели передвигаться самостоятельно.