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Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19

Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
22:50 Ср, 22 Апрель 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:92 градуса — убивающая температура для коронавируса.

Ученые-вирусологи всего мира сейчас бьются над разгадкой тайны нового коронавируса Covid-19 и созданием вакцины против него. И последние данные полученные французскими специалистами из Университета Прованса показывают, что до победы над грозной болезнью еще далеко.

Ученые Франции выяснили, что коронавирус очень стоек и погибает при температуре в 92℃, которая должна воздействовать на него не менее 15 минут.

Для эксперимента исследователи нагревали Covid-19 до 60℃ в течение часа. После такого воздействия некоторые штаммы коронавируса все еще могли размножаться.

Отметим, что 60-минутный нагрев до 60℃ является стандартным протоколом для дезинфекции в большинстве лабораторий, где проходят исследования анализов пациентов.

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В ходе исследования ученые поместили штамм коронавируса в две пробирки — стерильную и с биоматериалом. Выяснилось, что после стандартной процедуры нагрева штаммы дезактивируются только в чистой среде.

Вирус в пробирке с биоматериалом удалось уничтожить только при нагреве в 15 минут при температуре 92℃.

Ученые предположили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для образцов с низкой вирусной нагрузкой, но для образцов с высоким содержанием вируса этого может быть недостаточно.

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Все по теме:

Здоровье, Температура, Вирус, Инфекция, Коронавирус, Теплая погода, Советы медиков, Что убивает коронавирус.
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