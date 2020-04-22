Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19

Новости шоу бизнеса:92 градуса — убивающая температура для коронавируса.

Ученые-вирусологи всего мира сейчас бьются над разгадкой тайны нового коронавируса Covid-19 и созданием вакцины против него. И последние данные полученные французскими специалистами из Университета Прованса показывают, что до победы над грозной болезнью еще далеко.

Ученые Франции выяснили, что коронавирус очень стоек и погибает при температуре в 92℃, которая должна воздействовать на него не менее 15 минут.

Для эксперимента исследователи нагревали Covid-19 до 60℃ в течение часа. После такого воздействия некоторые штаммы коронавируса все еще могли размножаться.

Отметим, что 60-минутный нагрев до 60℃ является стандартным протоколом для дезинфекции в большинстве лабораторий, где проходят исследования анализов пациентов.

В ходе исследования ученые поместили штамм коронавируса в две пробирки — стерильную и с биоматериалом. Выяснилось, что после стандартной процедуры нагрева штаммы дезактивируются только в чистой среде.

Вирус в пробирке с биоматериалом удалось уничтожить только при нагреве в 15 минут при температуре 92℃.

Ученые предположили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для образцов с низкой вирусной нагрузкой, но для образцов с высоким содержанием вируса этого может быть недостаточно.