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Как помочь иммунитету и легким при пневмонии

Как помочь иммунитету и легким при пневмонии
10:37 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Как помочь иммунитету и избежать тяжелых осложнений пневмонии, добиться скорейшего выздоровления?

При необходимости лечить пневмонию важны меры, поддерживающие функции иммунной системы, помогающие легким быстрее освобождаться от мокроты и болезнетворных веществ. Добиться этого можно с помощью простых советов.

Как сообщается, пневмония (воспаление легких) является опасным и непредсказуемым заболеванием, представляющим собой воспаление легочной ткани. Обычно она развивается на фоне ослабленного иммунитета, когда организм оказывается не в состоянии эффективно противостоять микроорганизмам.

Усугубляет ситуацию прием антибиотиков, назначаемых при воспалении легких. Эти средства могут изменять состав нормальной микрофлоры кишечника, что угнетает иммунную систему, а также негативно сказывается на состоянии печени (это в целом негативно сказывается на сопротивляемости организма инфекции).

Специалисты дают простые советы.

В дополнение к медикаментозному лечению пневмонии можно воспользоваться травяными настоями, действие которых направлено на укрепление иммунитета и повышение сопротивляемости организма инфекциям. Хорошими иммуномодулирующими свойствами обладают шиповник, листья брусники и черной смородины, малина, мята, чабрец и другие. Употребляйте отвары с ними.

Для поддержки иммунитета полезно принимать до еды по одной чайной ложке смеси прополиса и сливочного масла.

На стадии выздоровления можно проводить ингаляции с отварами из березовых почек, эвкалипта, ромашки и других целебных трав.

Чем нужно питаться при воспалении легких?
Чем нужно питаться при воспалении легких?Читать полностью

Для нормальной работы иммунной системы необходимо достаточное поступление в организм витаминов и микроэлементов, главным образом, витамина С, Е, А, витаминов группы В, а также цинка, кальция, железа и других биологически активных веществ. Врач может назначить больному специальные витаминно-минеральные комплексы.

При воспалении легких важно обильное питье – оно облегчает выделение мокроты, предотвращает обезвоживание. При высокой температуре следует выпивать 3 литра жидкости в день. Но кислых напитков лучше избегать, предпочтительнее употреблять молоко, фруктовые соки, щелочную минеральную воду.

Больным пневмонией очень полезны молоко, творог, сыр, цветная капуста и другие продукты с кальцием. Если при этом снизить потребление соли, сахаров, других легкоусвояемых углеводов, питание даст выраженный противовоспалительный эффект.

Нужно помочь кишечной микрофлоре, страдающей от приема антибиотиков. Ее восстановление ускорят продукты, содержащие витамины группы В: отварное мясо, рыба, хлеб из муки грубого помола, овес, гречка, кисломолочные продукты.

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Здоровье, Пневмония, Воспаление легких, Советы медиков, Полезные советы для здоровья.
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