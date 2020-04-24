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Продукты для здоровой и сияющей кожи

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Продукты для здоровой и сияющей кожи
05:24 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Действительно наш рацион написан у нас на лбу. Балуетесь по вечерам жареной картошкой и газированными напитками — ждите на утро созвездие прыщиков на своём лице.

  • 1

    Огурцы

    Если у вас есть предрасположенность к отёкам и припухлостям, не забывайте есть огурцы — они быстро выводят лишнюю воду из организма, увлажняя и омолаживая кожу лица. Также они богаты витаминами В и С, цинком, железом, кальцием, магнием, калием. И обладают противовоспалительными свойствами.

  • 2

    Салат чука

    Многие морщатся при виде неестественно зелёного салата чука и проходят мимо, а зря, ведь он обладает массой преимуществ для красоты и здоровья. Во-первых, он способствует нормализации пищеварительной системы, выводит токсины из организма и обладает минимальной калорийностью. Это сразу отразится на вашей коже, которая станет чистой и здоровой. Также эти водоросли содержат практически все полезные витамины и минералы, а значит ваш организм не будет испытывать чувство постоянного голода.

  • 3

    Зелень

    Брокколи, петрушка, укроп, эдамаме, руккола, шпинат… Зелень — богатый источник витаминов А, С, Е, которые вносят значительный антивозрастной вклад в ваше здоровье. Хотя бы дважды в неделю готовьте зелёный смузи, и вы увидите, что ваша кожа стала ровного приятного цвета.

  • 4

    Тыквенные семечки

    Этот перекус может быть не только приятным, но и очень полезным. Бояться калорийных семечек не стоит — у них впечатляющие полезные свойства. Витамин В и биотин участвуют в укреплении волос, ногтей, зубов, а также улучшении состояния кожи лица. Находящийся в составе семечек цинк предотвращает появление акне.

  • 5

    Семена чиа

    Этот суперфуд преображает кожу лица благодаря огромному количеству антиоксидантов, которые защищают её от преждевременного старения и увлажняют её изнутри.

  • 6

    Лимон

    Лимон помогает обновляться коже и делать её более упругой, поэтому не забывайте добавлять лимонный сок в салаты, супы, разбавлять его в воде и пить. Конечно, стоит помнить о побочных эффектах.

  • 7

    Морковь

    Морковка полезна для всех, кто мечтает о лёгком загаре на своём лице без солярия и палящего солнца. Высокое содержание бета-каротина поможет сохранять коже упругость, а антиоксиданты продлят молодость.

  • 8

    Чечевица

    Идеальный вариант для обладательниц жирной кожи, которые хотят избавиться от неприятного блеска. Чечевица в большом количестве содержит цинк, замедляющий процесс выделения жирного сала и улучшающий цвет лица.

  • 9

    Мятный чай

    Мята известна своими противовоспалительными свойствами, которые помогают защититься от акне. Она также улучшает пищеварение, выводит из организма шлаки и токсины. И конечно, мята успокаивает нервную систему, предотвращая тягу к сладкому.

  • 10

    Свёкла

    Последняя по счёту, но не по значению свекла запускает омолаживающие процессы в организме, отлично увлажняет кожу, спасает от угревой сыпи и повышает эластичность кожи. Несколько раз в неделю пейте свекольный сок и не забывайте про салаты из свёклы — ваша кожа будет в полном порядке.

Эти доступные напитки способны заменить успокоительные

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Еда, Советы медиков.
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