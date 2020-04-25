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Очень полезная пряность: чем же так полезен кориандр для организма

Очень полезная пряность: чем же так полезен кориандр для организма
15:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Кориандр содержит органические кислоты и множество витаминов.

Семена кориандра активно используют в кулинарии в качестве специи для улучшения вкуса и аромата. А его зелень, называемую кинзой, охотно добавляют в различные блюда. 

За счет богатого витаминами и микроэлементами состава, пряность полезна для:

  • - пищеварительной системы, которую не раздражает, а поддерживает;

  • - борьбы с любыми нарушениями работы кишечника (после переедания или употребления тяжелой пищи, для уменьшения метеоризма, снятия вздутий, избавления от чувства тяжести);

  • - лечения и профилактики болезней печени и почек;

  • - стимулирования иммунитета, особенно весной;

  • - уменьшения воспалительных процессов в организме;

  • - регулирование уровня сахара в крови;

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Врачи рекомендуют добавлять эту пряность в свой ежедневный рацион в начале весны - он сильно облегчит обострение сезонных аллергий и убережет от простуды. Во время аллергического приступа обычно принимают сок из свежего кориандра, а также наносят его наружно на высыпания.

А также чай из кориандра усиливает действие диет, помогая бороться с ожирением, деликатно регулирует обмен веществ.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, кориандр, Пряность.
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