Очень полезная пряность: чем же так полезен кориандр для организма

Новости шоу бизнеса:Кориандр содержит органические кислоты и множество витаминов.

Семена кориандра активно используют в кулинарии в качестве специи для улучшения вкуса и аромата. А его зелень, называемую кинзой, охотно добавляют в различные блюда.

За счет богатого витаминами и микроэлементами состава, пряность полезна для:

- пищеварительной системы, которую не раздражает, а поддерживает;

- борьбы с любыми нарушениями работы кишечника (после переедания или употребления тяжелой пищи, для уменьшения метеоризма, снятия вздутий, избавления от чувства тяжести);

- лечения и профилактики болезней печени и почек;

- стимулирования иммунитета, особенно весной;

- уменьшения воспалительных процессов в организме;

- регулирование уровня сахара в крови;

Врачи рекомендуют добавлять эту пряность в свой ежедневный рацион в начале весны - он сильно облегчит обострение сезонных аллергий и убережет от простуды. Во время аллергического приступа обычно принимают сок из свежего кориандра, а также наносят его наружно на высыпания.

А также чай из кориандра усиливает действие диет, помогая бороться с ожирением, деликатно регулирует обмен веществ.